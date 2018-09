Assicurazioni, Verlingue prepara lo sbarco in Italia

Il gruppo assicurativo francese, specializzato nella tutela delle imprese, acquisisce ICB Group, leader dei broker assicurativi nel Regno Unito – “Il 30% del nostro fatturato viene ormai realizzato a livello internazionale, il prossimo passo è l’Italia”.

Verlingue, gruppo assicurativo francese specializzato nella tutela delle imprese, acquisisce ICB Group, leader dei broker assicurativi nel Regno Unito, triplicando così la propria presenza sul mercato anglosassone. La mossa fa parte del piano strategico 2018, che prevede lo sviluppo dell’azienda in Francia parallelo all’espansione in Europa.

Tra i prossimi obiettivi del gruppo francese soprattutto l’Italia come dichiara Frédéric Grand, Vice Direttore Generale e Direttore delle Filiali straniere di Verlingue: “Il 30% del nostro fatturato viene ormai realizzato a livello internazionale, rispetto al 5% nel 2016. La nostra ambizione è raggiungere rapidamente il 50% grazie al nostro insediamento in altri paesi europei quali Germania e Italia. Questa acquisizione e quelle che seguiranno devono contribuire alla costruzione di un gruppo più solido e più aperto sul mondo, con ricadute positive per i nostri clienti”.

A meno di un anno dall’ultima acquisizione del gruppo svizzero S&P, Verlingue annuncia dunque la nuova operazione di espansione esterna, effettiva dal 1° agosto 2018: l’acquisizione di ICB Group con sede a Londra. In occasione della presentazione del piano strategico 2018, i dirigenti di Verlingue avevano anticipato l’ambizione di promuovere ulteriormente lo sviluppo dell’azienda in Francia, proseguendo contemporaneamente con l’espansione in Europa (Germania, Italia…).

ICB Group rappresenta la quarta acquisizione internazionale di Verlingue dopo quella di Finch Insurance Brokers, primo operatore europeo nel Regno Unito (2006) e più recentemente di Advantis (2016) e S&P (2017) in Svizzera. Specializzata nella consulenza in gestione rischi, ICB Group è uno dei principali operatori nel ramo dei rischi d’impresa con quasi 100 milioni di euro di premi negoziati per conto dei suoi clienti – essenzialmente PMI – e con sedi a Londra e nella sua immediata periferia (Egham e Redhill).

Éric Maumy, Direttore Generale di Verlingue: “Questa acquisizione a Londra ci consente di cambiare dimensione. Verlingue ha l’ambizione di essere uno dei principali broker indipendenti nel Regno Unito e il binomio ICB-FINCH costituisce la base di una straordinaria piattaforma per raggiungere questo obiettivo. ICB è uno degli operatori di spicco del suo mercato, con valori e un business model in linea con i nostri. Questa unione di imprese e di talenti rappresenta un’ottima novità per ICB, Finch, rispettivi clienti e partner”.

Neil Campling, Direttore Generale di ICB Group: “Siamo ben consapevoli che per mantenere la nostra posizione tra i leader del mercato inglese e garantire un elevato livello di servizio alla nostra clientela dobbiamo continuare a evolvere. Del resto molti dei nostri clienti si espandono su scala internazionale e dobbiamo garantire loro la nostra capacità di soddisfare questa nuova esigenza. Far parte di Verlingue permette a ICB di raccogliere questa sfida e di guadagnare una posizione di forza per il futuro”.