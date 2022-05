Assicurazioni, Ivass: Signorini presenta le Considerazioni il 28 giugno

Il Presidente dell’Ivass interverrà in occasione della diffusione della Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2021 dall’Istituto

Il 28 giugno, alle ore 10.30, il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, presenterà le sue Considerazioni in occasione della diffusione della Relazione Annuale sull’attività svolta nel 2021 dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. È quanto si legge in una nota.

“Tenuto conto dell’esigenza di mantenere alcune precauzioni a tutela della salute, la lettura delle Considerazioni del Presidente si terrà quest’anno alla presenza di un numero molto ristretto di ospiti”, prosegue il comunicato.

L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sull’home page del sito dell’Ivass.