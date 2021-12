Assicurazioni, Generali lancia soluzioni cyber per clienti corporate e Pmi

Frutto della collaborazione tra Generali, Accenture e Vodafone le soluzioni saranno offerte a partire dal 2022 a partire dall’Europa – Con l’obiettivo di supportare i clienti corporate e Pmi contro le minacce di cyber security

Riconoscere, rispondere e recuperare rapidamente rischi di cyber security. Con questo obiettivo nasce la collaborazione tra Generali, Accenture e Vodafone per creare un’offerta di servizi di cyber insurance dedicata ai clienti corporate e Pmi. Queste soluzioni saranno offerte a partire dal 2022 a livello globale a partire dall’Europa, consentendo la personalizzazione in base al mercato locale e alle preferenze dei clienti.

L’iniziativa, che comprende valutazioni dei rischi informatici, simulazioni di phishing e programmi di formazione, consentirà ai clienti di Generali di “aumentare la loro capacità di garantire il rapido ripristino delle attività e di ridurre gli impatti per le loro organizzazioni e nei confronti di terzi”, si legge in una nota del gruppo assicurativo.





In particolare, Accenture fornirà servizi di valutazione e di educazione sui rischi informatici (in più lingue) e di risposta agli attacchi per clienti corporate e Pmi a livello globale. Mentre Vodafone Business si focalizzerà sul mercato delle Pmi, offrendo servizi di risposta agli incidenti a seguito di intrusioni e gestendo le relazioni contrattuali con i clienti. Infine, Europ Assistance fornirà il coordinamento a livello globale e opererà in qualità di referente per i segmenti corporate e Pmi.

Bruno Scaroni, Chief Transformation Officer del Gruppo Generali, ha commentato: “La tecnologia, le esigenze dei consumatori e i rischi informatici si evolvono rapidamente e il settore assicurativo deve accelerare per cogliere le nuove opportunità digitali e rispondere a esigenze crescenti di cybersecurity. Nell’ambito del nostro piano strategico ‘Generali 2021’ abbiamo stanziato oltre un miliardo di euro per dare impulso all’innovazione e alla trasformazione digitale del Gruppo al fine di affrontare anche queste esigenze”.

Proprio in linea con il piano strategico “Generali 2021”, un anno fa Generali e Accenture hanno anche creato una joint venture (“Group Operations Service Platform”) facendo leva su tecnologie cloud e piattaforme tecnologiche condivise per accelerare l’innovazione e la strategia digitale del Gruppo.