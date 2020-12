Assicurazioni: Generali compra le attività in Grecia di Axa

Il Leone di Trieste consolida la presenza in Grecia con l’acquisizione delle attività greche di AXA e con l’estensione dell’accordo di bancassurance con Alpha Bank fino al 2040

Generali annuncia in una nota di aver rafforzato la propria presenta in Grecia attraverso due operazioni: l’acquisizione delle attività di AXA nel Paese e il prolungamento fino al 2040 dell’accordo di bancassurance con Alpha Bank (una delle più importanti banche greche, con circa 3,1 milioni di clienti e una rete di 347 succursali bancarie). In questo modo, il Leone si colloca in Grecia al secondo posto fra gli operatori nel segmento Danni e al terzo nel ramo Salute.

Nel dettaglio, Generali precisa che l’accordo con Axa prevede il pagamento di 165 milioni di euro, “che rappresentano un multiplo di 12,2 volte gli utili 2019, soggetto ad aggiustamenti al closing – si legge nella nota – Inoltre, Generali ha rinegoziato l’accordo di distribuzione in essere tra AXA Grecia e Alpha Bank in scadenza a marzo 2027, estendendolo per 20 anni dal closing con la definizione di futuri pagamenti da parte delle compagnie di Generali in Grecia ad Alpha Bank, il cui ammontare verrà calcolato sulla base della performance effettiva della partnership”.

Jaime Anchústegui Melgarejo, Ceo International di Generali, sottolinea che “l’acquisizione è perfettamente in linea con la strategia ‘Generali 2021’, che mira a rafforzare la leadership in Europa. Con l’acquisizione di AXA Grecia e l’accordo di distribuzione esclusivo a lungo termine con Alpha Bank – prosegue il manager – Generali accresce decisamente la sua posizione nel mercato locale, diventando il secondo Gruppo più grande nel settore Danni e il terzo nel settore Salute in Grecia. L’operazione ci consentirà di ottimizzare il nostro posizionamento strategico nel Paese, grazie a un approccio dinamico e multicanale, con importanti e significative economie di scala per una gestione complessiva più efficace ed efficiente”.