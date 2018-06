Assicurazione scooter: quanto costa? La classifica delle città

Assicurare un motorino 50 cc a Roma costa il doppio rispetto a Milano. Napoli? I costi triplicano – Tra città e città il divario dal premio medio è notevole e le cifre in ballo iperboliche – Ecco la classifica e la tabella con tutti i capoluoghi di Regione

Andare in giro in scooter, soprattutto nelle grandi città, per alcuni rappresenta ormai l’unica via per spostarsi da un luogo all’altro. Le vendite s’impennano soprattutto nei mesi estivi, quando anche le temperature miti e la diminuzione delle piogge rende ancora più “invitante” utilizzare questo mezzo che consente di evitare il traffico e viaggiare più velocemente.

Ma oltre ai pro, ci sono anche i contro. Quanto costa in Italia assicurare uno scooter? Facile.it, analizzando un campione di oltre 40mila preventivi raccolti t dall’1 aprile al 31 maggio 2018, ha calcolare un prezzo medio da pagare per assicurare uno scooter di cilindrata 50cc.

Nel nostro Paese, l’ammontare medio è pari a 613 euro l’anno. Ma ciò che colpisce non è tanto la cifra in sé, quanto il divario esistente tra città e città. Stipulare un Rc scooter a Napoli costa quasi il triplo rispetto a Milano, mentre a Roma si pagano quasi 600 euro in più che a L’Aquila.

«Non deve stupire che per una cilindrata così bassa il costo dell’assicurazione sia così alto», spiega Diego Palano, Responsabile BU Assicurazioni di Facile.it. «Sovente il cinquantino rappresenta il primo mezzo a motore con il quale i giovani si approcciano alla strada; si tratta quindi di profili che, non potendo contare su una storia assicurativa pregressa, vengono considerati a maggior rischio sinistrosità da parte delle compagnie».

RC SCOOTER: LA CLASSIFICA DELLE REGIONI

In vetta alla classifica, ma stavolta non è un merito, troviamo la Campania, dove per assicurare uno scooter 50 si va incontro ad un premio pari a 1.260 euro, ovvero più del doppio rispetto alla media italiana. Medaglia d’argento per gli scooteristi residenti in Puglia, con un premio medio pari a 977 euro. Terzo posto per la Calabria, dove assicurare un cinquantino richiede in media 880 euro mentre appena giù dal podio si posiziona il Lazio, con un premio medio pari a 825 euro.

Quali sono le regioni meno care? Il Trentino alto Adige con un premio medio di 369 euro, il Veneto con 410 euro e il Piemonte con 427 euro.

RC SCOOTER: LE CITTà PIù CARE

Stringendo il campo d’osservazione dalle regioni alle città, la maglia nera va a Napoli, dove il premio medio per assicurare uno scooter 50 raggiunge addirittura i 1.463 euro, il 138% in più rispetto alla media italiana. Al secondo posto c’è Bari, con 1.244 euro, seguita da Palermo con 1.018 euro.

Scorrendo la classifica troviamo Roma, con un premio medio di 921 euro ovvero l’82% in più di quello pagato a Milano (505 euro). Al quinto posto Genova con 778 euro.

Fra i residenti nei 20 capoluoghi di regione, i più fortunati risultano essere quelli de L’Aquila, dove il premio medio per un ciclomotore è pari a 335 euro; a seguire Trento (378 euro) e Venezia (442 euro).