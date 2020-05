Assemblea Exor, Elkann: “Avanti con Psa-Fca”

Il presidente di Exor e di Fca rassicura gli investitori mentre proseguono le polemiche sul prestito chiesto dal gruppo dell’auto e gli azionisti vedono in pericolo il maxidividendo legato alla fusione con i francesi

“I lavori per il progetto di fusione alla pari tra Fca e Psa stanno proseguendo secondo i piani e nei tempi previsti. La ragione strategica di questa combinazione delle due società e dei loro dipendenti è più forte che mai”. John Elkann rassicura azionisti e investitori nel corso dell’assemblea Exor in corso nella mattinata ad Amsterdam, proprio mentre in Italia infuria la polemica sul prestito garantito dallo Stato chiesto da Fca e il titolo precipita in Borsa dove registra anche -5,5 per cento, sotto i 7 euro, e finisce in volatilità. Gli investitori si interrogano sul superdividendo da 5,5 miliardi – previsto in caso di fusione Psa-Fca – che potrebbe slittare nel tempo dopo la richiesta di Fiat Chrysler di chiedere garanzie statali sui finanziamenti da 6,3 miliardi di euro.

L’effetto comunque è di un graduale recupero sia per Fca che per Exor, che rimangono entrambi in terreno negativo però.

Rispondendo alle domande degli azionisti, tutte rigorosamente online, il presidente di Exor e di Fca ha inoltre precisato, restando in tema, che”l’emergenza Covid-19 non ha certo reso le cose più facili per l’industria dell’auto. Ma forse ne ha reso alcune più chiare. Siamo all’inizio di una nuova era di innovazione in questo settore, dovuto alla tripla rivoluzione dell’auto connessa, pulita e autonoma”. Una spinta in più a innovare: “Le imprese e i paesi che agiranno con più decisione oggi per cogliere le opportunità di questa rivoluzione saranno quelle che avranno successo”.

Venendo invece alla vicenda Partner Re e al fallimento dell’accordo di cessione alla società francese di riassicurazione Covéa, il numero 1 di Exor ha precisato che “manterremo la proprietà di PartneRe, che ha dimostrato una grande resilienza durante l’emergenza Covid-19. Siamo riusciti a acquisire la società dopo aver combattuto duramente, e siamo determinati a sostenerne lo sviluppo”. “Non ci aspettiamo grossi impatti sulla societa’ dovuti alla pandemia. In effetti, grazie ai suoi parametri di solidità patrimoniale, i più alti tra i suoi pari, e alla sua ampia liquidità, la società è posizionata molto bene per trarre vantaggio dalle attuali favorevoli condizioni di mercato nel settore della riassicurazione”, ha concluso Elkann.