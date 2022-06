Arte NFT: la digital art con Asprey Bugatti in asta da Phillips il 30 giugno a Londra

L’opera sarà offerta nella 20th Century & Contemporary Art Evening Sale al 30 di Berkeley Square di Phillips il 30 giugno

The Asprey Bugatti La Voiture Noire, 1-of-1 è un’ opera eccezionale che utilizza la tecnologia NFT per sbloccare due sculture fisiche, una inclusa nel prezzo di vendita del lotto, la seconda, un’opzione esclusiva per il acquirente.

Questo pezzo altamente esclusivo e innovativo celebra la collaborazione tra i due marchi storici, Asprey e Bugatti, che nel corso della storia hanno utilizzato continuamente la tecnologia per consentire ai loro artigiani di superare i confini e creare capolavori. La Voiture Noire comprende una scultura in oro con finitura in oro rosa, su una base viola Asprey e blu Bugatti, che completa l’opera d’arte NFT. Un’ulteriore scultura, opzione esclusiva per l’acquirente, è una scultura tutta nera su base nera. La scultura è della La Voiture Noire Bugatti, una Bugatti unica nel suo genere ispirata all’iconico Type 57 SC Atlantic. Le sculture condividono le stesse dimensioni dell’opera d’arte e possono essere montate su zoccolo e a parete. Benjamin Kandler, Project Lead of Digital Art, Phillips, ha dichiarato: “Phillips è orgogliosa di collaborare con due marchi storici, che stanno spingendo i confini dell’innovazione nei settori Web3 e Luxury. Siamo lieti di offrire, per la prima volta in una vendita serale, un NFT e una scultura unici che collegano l’arte digitale, il design e lo spazio automobilistico“.

Bugatti International: La Tecnologia Nft fonde Arte e Sculture

Mentre Ali Walker, Chief Creative Officer di Asprey Studio, ha dichiarato: “Questo è il primo capolavoro derivato dalla partnership di Asprey Bugatti, dopo l’enorme successo esaurito della collezione più piccola 261, ispirata alla pop art e all’attuale movimento dell’arte digitale. L’NFT consente all’opera d’arte di collegarsi a due sculture fisiche nella blockchain, preservandone la provenienza e l’autenticità. L’NFT è una caratteristica secondaria che consente semplicemente alla scultura e alle opere d’arte di coesistere insieme in una narrazione unica, un momento storico per l’arte di Asprey e Bugatti“.

Wiebke Stahl, amministratore delegato di Bugatti International, ha dichiarato: “Questa partnership esclusiva con Asprey consentirà ai clienti e agli appassionati di Bugatti di godere dei nostri valori di design da una nuova prospettiva attraverso questo straordinario capolavoro. Presentare un capolavoro Bugatti in una prestigiosa asta di arte contemporanea che utilizza la tecnologia NFT per fondere l’arte e le sculture, incarna lo spirito di innovazione di Bugatti”.