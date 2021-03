ARTE Generali, un nuovo servizio per collezioni aziendali, musei, fondazioni e mostre temporanee

ARTE Generali è una business unit specialistica del Gruppo Generali e il “partner di vita” dei collezionisti d’arte (privati e istituzioni) e dei professionisti del mondo dell’arte. L’obiettivo di ARTE Generali è quello di promuovere la condivisione dell’arte e dei suoi valori nella e per la società, fornendo agli amanti del “bello” l’accesso a servizi legati a questo ambito, aiutandoli a godere dell’esperienza del collezionismo riducendo i suoi vincoli e creando connessioni tra gli appassionati.

ARTE Generali, l’innovativa business unit globale lanciata a fine 2019 dal CEO di Generali Deutschland Giovanni Liverani e dedicata agli amanti dell’arte, presenta una nuova soluzione per clienti istituzionali. Questa soluzione offre una copertura assicurativa “all-risk” e personalizzata per collezioni aziendali, musei, fondazioni d’arte e mostre temporanee e completa l’attuale offerta della compagnia, fino ad ora focalizzata sui collezionisti privati. La nuova soluzione istituzionale è disponibile in Germania; l’implementazione in Italia inizierà ad aprile.

“Il lancio della nuova soluzione per clienti istituzionali è parte fondante della nostra strategia di crescita”, ha commentato Jean Gazançon, CEO di ARTE Generali. “Poco più di un anno dopo l’avvio del nostro business, siamo ora in grado di introdurre una soluzione che ci permette di offrire un servizio più completo ed essere ‘partner di vita’ di un insieme più ampio di attori del mondo dell’arte, oltre ai collezionisti privati. La nuova soluzione per clienti istituzionali fa leva sui nostri punti di forza, tra cui una conoscenza del mondo dell’arte e una competenza tecnica assicurativa senza pari”.

La nuova soluzione per clienti istituzionali di ARTE Generali si distingue per una copertura assicurativa “all-risk” ad elevata capacità in termini di valori assicurabili. Questa copertura include, tra le altri componenti, un’assicurazione “chiodo-a-chiodo”, libertà di spostare il luogo di conservazione delle opere e protezione assicurativa per il trasporto. La soluzione di ARTE Generali è personalizzata e assicura la presa in carico immediata e competente attraverso un servizio di gestione dei sinistri dedicato. L’ambizione di ARTE Generali per la sua soluzione per clienti istituzionali è di replicare la configurazione modulare del suo prodotto, già esistente, per collezionisti privati. Pertanto, ARTE Generali integrerà la copertura assicurativa con servizi di “concierge” per fornire la migliore assistenza disponibile sul mercato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché con strumenti digitali. In particolare, l’ecosistema digitale di ARTE Generali per i clienti istituzionali è attualmente in fase di sviluppo e si prevede che offrirà benefici come la facilitazione dell’interazione con fornitori d’opera, processi assicurativi semplificati e assistenza alla catalogazione ed alla gestione della collezione. I moduli aggiuntivi, tra cui i servizi di “concierge” e la piattaforma digitale, saranno lanciati a breve.