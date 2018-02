Arte Fiera 18 di Bologna: tutte le novità della Fondazione Golinelli

La Fondazione presenterà a Bologna in occasione di Arte Fiera 18 la mostra “IMPREVEDIBILE, essere pronti per il futuro senza sapere come sarà”, nello spazio espositivo dedicato al nuovo Centro Arti e Scienze Golinelli. Previste anche attività formative per i bambini

Fondazione Golinelli parteciperà ad Arte Fiera 18, la Fiera internazionale di arte contemporanea arrivata alla quarantaduesima edizione. Dal 2 al 5 febbraio è presente al Quartiere Fieristico di Bologna (padiglione 25) con uno spazio espositivo dedicato al nuovo Centro Arti e Scienze Golinelli e alla mostra “IMPREVEDIBILE, essere pronti per il futuro senza sapere come sarà”. Fondazione Golinelli proporrà un’esperienza immersiva che, utilizzando le tecnologie 3D di Visual Art, offrirà la possibilità ai partecipanti di dare la propria interpretazione visiva dell’imprevidibile, tema al centro della mostra. Venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 febbraio Fondazione Golinelli organizza incontri, attività interattive e visite

guidate gratuite alla mostra, in esposizione al Centro Arti e Scienze Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna) fino al 4 febbraio. Gli eventi sono segnalati da Art City Bologna 2018, il programma istituzionale di mostre, eventi e iniziative speciali promosso dal Comune di Bologna in collaborazione con BolognaFiere. Durante i tre giorni di Arte Fiera sarà possibile visitare il Centro Arti e Scienze Golinelli – progettato da Mario Cucinella Architets – e la mostra di arte e scienza “IMPREVEDIBILE, essere pronti al futuro senza sapere come sarà”, che ospita opere di Pablo Bronstein, Martin Creed, Flavio Favelli, Martino Gamper, Tue Greenfort, Ryoji Ikeda, Christian Jankowski, Little Sun, Elena Mazzi e Sara Tirelli, Tabor Robak, Tomas Saraceno, Yinka Shonibare MBE, Superflex, Nasan Tur, Joep Van Lieshout, Ai Weiwei. Sono stati pensati anche percorsi artistici dedicati ai bambini, con attività interattive e visite guidate e numerosi laboratori per avvicinare i più piccoli all’arte. Domenica 4 febbraio saranno poi organizzate attività a fruizione libera per tutti i visitatori.