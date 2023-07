Arte e Intelligenza Artificiale: 21 NFT offerti da Christie’s in collaborazione con Gucci

L’arte digitale e l’intelligenza artificiale impiegano algoritmi, modellazione e dati per simulare l’intelligenza umana e la produzione artistica. Opere NFT in asta online da Christie’s.

Christie’s e Gucci presentano “Future Frequencies: Explorations in Generative Art and Fashion” evento aperto alle offerte dal 18 al 25 luglio 2023. Questa asta online mette in mostra una serie di talenti leader di oggi nello spazio dell’arte digitale, con un gruppo eterogeneo di notabili artistici con una particolare attenzione ai sistemi generativi e all’intelligenza artificiale. La vendita comprende 21 NFT, inclusi esempi di Claire Silver, Emi Kusano, Emily Xie, William Mapan, Zach Lieberman, Botto, Helena Sarin, DRAUP, tra gli altri.



In ciascuna delle loro opere, gli artisti esplorano in modo creativo aspetti intersezionali di moda, arte e tecnologia, con temi che vanno dagli studi tessili generativi alle interpretazioni algoritmiche dell’iconica maniglia Gucci Bamboo 1947. Questa interazione tra sistemi autonomi, intelligenza artificiale e moda rappresenta una fusione di ecosistemi disparati, sovrapponendo la moda, un’industria che si occupa del design e della produzione di capi di abbigliamento, ai mondi dell’arte generativa e dell’intelligenza artificiale, che impiegano algoritmi, modellazione e dati per simulare l’intelligenza umana e la produzione artistica. Il risultato è una visione pionieristica, con le prospettive di molte artiste donne, sulle numerose opportunità all’avanguardia della creatività e tecnologia. È un invito al pensiero all’avanguardia, con la motivazione per spingere nuove idee e concetti radicali attorno alle tecnologie di supporto della moda verso realtà future.

L’asta si svolge su Christie’s 3.0, una piattaforma d’aste completamente on-chain lanciata da Christie’s nel 2022, e le opere saranno anche messe in evidenza su Gucci Art Space, lo spazio della galleria online di Gucci che mette in luce e dà potere agli artisti fornendo loro la libertà e la libertà di sfruttare concetti ed espressioni inesplorati e innovativi all’intersezione tra moda e arte, per sconvolgere e ridefinire le norme esistenti. Fa seguito al lancio da parte di Gucci del suo Vault Art Space nel 2022. Non vincolato da pareti fisiche, questo ambiente puramente digitale presenta un vortice immersivo di creatività sin dalla sua prima asta e mostra, The Next 100 Years of Gucci, che mette all’asta una selezione di opere d’arte NFT, ciascuna un frammento visionario e da collezione del patrimonio caleidoscopico di Gucci.

L’era dell’Intelligenza Artificiale

Nello spirito del mondo digitale+fisico decisamente interessante la piattaforma on-chain che presenta queste opere rendendole interattive. Basta vedere quest’opera per comprendere come la digital art combinata alla IA possa da un lato spaventare il collezionista tradizionale e dall’altro conquistare una precisa fetta di mercato che vede le nuove generazioni pronte a investire.

Alcuni esempi:

Stima: USD 1875 – USD 5624

Artista: CLAIRE SILVER AND EMI KUSANO

Titolo: SHINJITAI

Video a canale singolo(link)

00:00:20 secondi (1170 x 1080 pixel)

Eseguito nel 2023 e coniato il 12 luglio 2023. L’opera è unica e accompagnata da gettone non fungibile.

Il protagonista:

Un neoclassico: audace, perspicace e senza paura della strana bellezza del nuovo. È una cyberpunk bohémien con un’ossessione per Grace Kelly e gli anime mecha, che scivola senza sforzo nella notte al neon di Harajuku. Deliberato, delicato, potente, ottimista. La sua mente è acuta. Il suo cuore è giovane. Il suo passo è sicuro. La storia di Gucci è una vite in fiore di innovazione globale. Nuovi materiali e movimenti hanno trovato la loro casa ancora e ancora nelle mani di Gucci. In onore, gli artisti hanno variato i mezzi per creare quest’arte indossabile.

Shijitai è stato digitalmente scolpito a mano e strutturato con l’arte AI-Collaborative, combinando la matematica avanzata e l’estetica di antichi dipinti e arazzi. Smontato alla forma più pura – forme e colori – è stato poi organizzato come collage astratto, luminoso e danzante sul tessuto. Un processo laborioso, questa è una lettera d’amore. Ha lo scopo di riflettere la raffinatezza dell’esperienza, l’innocenza della giovinezza, la profondità della tradizione e la luce del futuro.

Questo lotto include l’opera d’arte digitale (mostrata qui nella immagine), nonché (i) un file tridimensionale, che può essere visualizzato come una scultura nel metaverso, indossato su un avatar, stampato in 3D o utilizzato in qualsiasi altra impostazione digitale tridimensionale correlata; e (ii) l’avatar stesso. L’acquirente di successo di questo lotto ha anche diritto a un rotolo fisico di tessuto (50 iarde), stampato e ricamato con il motivo collaborativo AI primario dell’opera d’arte digitale. Il tessuto sarà la prima opera fisica di moda di entrambi gli artisti ed è accompagnato da un certificato di autenticità firmato e numerato.

Chi sono Claire Silver and Emi Kusano

Claire Silver è un’artista anonima AI-Collaborative il cui lavoro è una conversazione visiva in corso con l’IA, che esplora i temi dell’innocenza, del trauma, del viaggio dell’eroe e di come la nostra visione di loro cambierà in un futuro sempre più transumanista. La sua arte può essere trovata nella collezione permanente del Los Angeles County Museum of Art ed è stata venduta nelle principali case d’asta, SuperRare ed è stata esposta in gallerie, musei e festival di tutto il mondo.



Presentata su New York Times, WIRED, Forbes, NPR e innumerevoli podcast, Silver coglie ogni opportunità per esplorare il suo fascino infinito per l’intelligenza artificiale, lottare per la visibilità per il movimento artistico in erba e meravigliarsi della grandezza di questo momento storico. Spesso si sente come un uomo delle caverne che dipinge il fuoco.

Silver è esplicita nella sua convinzione che con l’ascesa dell’IA, per la prima volta, la barriera dell’abilità viene spazzata via.

In questa era in evoluzione: il gusto è la nuova abilità

Emi Kusano è un’artista multidisciplinare con sede a Tokyo che esplora il retro-futurismo, l’accelerazionismo e la nostalgia per la cultura giovanile giapponese e gli anime. La sua attuale carriera è iniziata come fotografa di strada ad Harajuku, Tokyo, e si è espansa fino a comprendere tutto, dalle installazioni alla musica. Attualmente, Kusano è pioniere nel campo della post-fotografia, una forma d’arte che fonde realtà e finzione, combinando vecchi e nuovi media per creare un nuovo linguaggio visivo oltre i confini tradizionali della fotografia. Il suo lavoro rivoluzionario è stato selezionato come prima copertina AI per WWD Japan e continua a plasmare il futuro come membro del Consiglio culturale del governo giapponese. Inoltre, il progetto anime Shinsei Galverse, che ha co-fondato, ha ottenuto un successo da record e sta accelerando ulteriormente la creazione di anime all’interno della comunità utilizzando l’intelligenza artificiale.

Fonte e immagini Christie’s Digital Art Sale (Catalogo online)