Arriva l’e-bike sharing aziendale: Terna sceglie le bici Pirelli per i suoi dipendenti in otto sedi

Terna firma un accordo con Pirelli per il noleggio di bici a pedalata assistita per i propri dipendenti. Casa, lavoro e tempo libero

Arriva l’e-bike sharing aziendale. Terna ha firmato un accordo con Pirelli che mette a disposizione il noleggio di bici a pedalata assistita per i propri dipendenti su scala nazionale, in otto sedi del gestore della rete di trasmissione elettrica nazionale. Lo hanno annunciato i due gruppi con un comunicato congiunto.

Il progetto di e-bike sharing offerto da Pirelli si chiama “Cycl-e around” e ha l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile dei dipendenti aziendali. Terna è la prima socialità in Italia ad averlo adottato.

Con “CYCL-e around”, le persone che lavorano in otto sedi di Terna, dislocate su tutto il territorio italiano, potranno utilizzare le bici a pedalata assistita per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. L’idea, precisa il comunicato, “è di promuovere una mobilità alternativa complementare a quella tradizionale, con condizioni d’accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, permettendo di testare questa soluzione in sicurezza e affidandosi alla competenza di un player da sempre attivo nelle varie forme di mobilità come Pirelli”.

A casa o sul lavoro, quattro soluzioni offerte dall’accordo Terna-Pirelli

Sono quattro le modalità di noleggio offerte nell’ambito dell’accordo Pirelli-Terna:

Working Time, per utilizzare la e-bike durante la giornata lavorativa per gli spostamenti di lavoro in città

Home2Work, per i tragitti quotidiani casa-ufficio

Smart Week, per l’utilizzo delle e-bike 7 giorni consecutivi

Weekend Break, per usufruire delle bici elettriche Pirelli nel fine settimana senza limiti di chilometraggio.

Le bici potranno essere prenotate in totale autonomia attraverso un’apposita App messa a disposizione sull’intranet aziendale, mentre le flotte di e-bike di Pirelli saranno a disposizione in apposite aree attrezzate per la custodia e la manutenzione delle stesse biciclette presso le sedi di Terna.

L’intenzione è di “favorire sempre più la mobilità sostenibile e di sensibilizzare le persone sulla sua importanza” afferma Roberto Giovannini, Responsabile Sostenibilità di Terna. “L’adesione al progetto ‘CYCL-e around’ nasce dalle attività del cantiere ‘Sostenibilità e Comunicazione’, uno dei sette tavoli di lavoro nell’ambito del progetto NexTerna, news ways of working, avviato lo scorso anno”, ha aggiunto Giovannini.

“Il servizio ‘CYCL-e around’ rientra nell’attenzione alla sostenibilità che Pirelli pone in tutte le sue attività, prodotti e servizi. L’avvio su scala nazionale da parte di Terna di questo servizio conferma che questa attenzione è diffusa nel mondo delle aziende, segnale che è la strada giusta da seguire” ha dichiarato Francesco Bruno, Head of Micromobility Solutions di Pirelli.