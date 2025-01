Armani investe in Brasile: grattacielo esclusivo nella località preferita da Neymar e Cr7

Il progetto Armani/Casa Residences by Embraed sarà il primo della griffe italiana nel Paese sudamericano: a Balneario Camboriù, meta turistica da vip, sarà

costruito un edificio di 78 piani del valore totale alla vendita di 240 milioni di euro

Né Rio de Janeiro, né San Paolo: la città con il metro quadrato più caro del Brasile è Balneario Camboriù, a Sud, nello Stato di Santa Catarina. In Italia probabilmente nessuno avrà mai sentito di questo posto, ma si tratta della località balneare – come dice il nome stesso – più in voga dell’intero Sudamerica, al punto che vip del calibro di Neymar e Cristiano Ronaldo vi hanno recentemente acquistato casa. Investendo non pochi soldi, dato che nella Dubai brasiliana il prezzo medio di un immobile è di 14.000 reais al metro quadro, circa 2.300 euro col cambio attuale, contro i 10.000 reais della pur gettonatissima Rio de Janeiro. A “BC”, come la chiamano i brasiliani, il calciatore Neymar ha comprato un maxi appartamento con cinema ed eliporto, mentre il collega Cr7 si è concesso lo sfizio di un “pied-à-terre” da 3 milioni di euro sulla One Tower, uno dei grattacieli più alti.

Armani sbarca in Brasile

In attesa di costruire quello ad uso residenziale più alto del mondo a partire dal 2028 (la Triumph Tower, che supererà il mezzo chilometro di altezza), Balneario Camboriù si appresta ad ospitare il primo progetto immobiliare targato Armani in Brasile. In questo paradiso del mattone non poteva infatti non sbarcare la griffe Armani/Casa, che a partire dal 2026 darà vita ad un grattacielo da 270 metri di altezza e 78 piani nella prestigiosa Avenida Atlantica, sul lungomare. L’edificio, che ospiterà 113 appartamenti fino a 1.100 metri quadrati di superficie, sarà costruito in collaborazione con Embraed, impresa edile locale specializzata nel lusso, e avrà un valore complessivo di vendita pari a 1,5 miliardi di reais, equivalente a circa 240 milioni di euro. Il progetto si chiama Armani/Casa Residences by Embraed ed è partito nel 2022: “Siamo stati in Italia a presentarlo – ha raccontato alla stampa brasiliana la CEO di Embraed Tatiana Cequinel – ed è stato sottoposto alla rigorosa valutazione di Giorgio Armani, che ha preso la decisione finale”.

Come sarà il progetto Armani a Balneario Camboriù

La torre Armani di Balneario Camboriù sorgerà su un’area di 3.500 metri quadrati a ridosso del mare, dato che la (discussa) legge brasiliana sulle concessioni litoranee permette ai privati di costruire fino a pochissime decine di metri dall’acqua. Dei 131 appartamenti totali, 31 saranno ancora più esclusivi, con la possibilità di personalizzare il layout e di beneficiare di piscina privata e giardino. L’arredamento delle aree comuni sarà interamente a cura di Armani/Casa Interior Design Studio, a consolidare lo stile 100% made in Italy dell’iniziativa. “La vista sul mare – ha commentato Giorgio Armani – conferisce un significato speciale a tutto il progetto. Per me si tratta di una esplorazione profonda del mio concetto di stile di vita”.

Armani/Casa, che si sta espandendo in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone passando per i Paesi arabi, sbarca così in Brasile, dove avevano costruito edifici residenziali di lusso altri grandi brand italiani come Versace, Ferrari, Lamborghini e Pininfarina. Il Brasile è primo in Sudamerica nel mercato del lusso, che nel Paese lusofono sta crescendo al ritmo del 18% annuo, contro il 10% della media globale. Entro il 2030 potrebbe valere, secondo Forbes, 22 miliardi di dollari.