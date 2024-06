Archivio Storico Generali Trieste e Archivissima insieme per la notte degli archivi di venerdì 7 giugno

Archivio Storico Generali in collaborazione con Archivissima apre Palazzo Berlam (Trieste) con tre visite gratuite per la Notte degli Archivi di venerdì 7 giugno

A Trieste, in occasione di Archivissima 2024, l’Archivio Storico Generali celebra la sera di venerdì 7 giugno quella del triestino Edmondo Richetti per un’Europa unita e libera, esponendo al pubblico e leggendo il suo statuto per una “Unione degli Stati Europei” (Europäischer Staatenbund).

Passioni – Una serata all’Archivio Storico Generali

Si potrà prenotare una visita con scelta di orario (18:30, 19:30, 20:30) sul tema della passione, con una passeggiata accompagnati da una guida turistica, Francesca Pitacco, tra i palazzi più belli del centro cittadino e l’apertura serale straordinaria di palazzo Berlam, sede dell’Archivio, dove sarà esposto il documento originale, edito a Vienna nel maggio del 1914. Uno statuto che Richetti, assicuratore, imprenditore visionario, uno dei pochi borghesi a ottenere un titolo nobiliare, in contatto con Sigmund Freud e James Joyce, Richetti è una figura affascinante, un concentrato di Mitteleuropa, un uomo pieno di concreti ideali.

L’anima di Generali è cosmopolita come la città dove è nata nel 1831

A sottoscriverne l’atto di fondazione a Trieste sono imprenditori di lingua, etnia e religione diversa, accomunati da un progetto ambizioso, che fa di Generali una delle prime imprese moderne della città: una società per azioni con un ampio capitale che opera in tutto l’Impero e anche fuori dai suoi confini, per assicurare molti tipi di rischio oltre a quelli più comuni legati ai traffici marittimi. Infine, si potrà proseguie la visita a palazzo Berlam non solo con l’esplorazione di documenti e storie che l‘Archivio conserva e propone grazie al lavoro di ricerca e valorizzazione, ma anche per ascoltare dalla viva voce dell’attore Lorenzo Zuffi le parole dello statuto di Edmondo Richetti.

L’Archivio storico di Generali, memoria capace di generare progresso e innovazione a favore della comunità e riconosciuto bene culturale dallo Stato italiano, è tra i più grandi archivi assicurativi e conserva organicamente la documentazione prodotta dalla Direzione Centrale di Trieste dalla fondazione.