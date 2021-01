Apple, Facebook e Tesla: ecco le trimestrali più attese

Apple batte ogni record, chiudendo il trimestre con ricavi pari a 111,44 miliardi – Salgono gli utili (+52%) e gli utenti attivi (+12%) di Facebook – Tesla chiude il suo primo anno in attivo, ma l’utile per azione delude e le stime sulle consegne lasciano perplessi gli analisti

La stagione delle trimestrali americane ha raggiunto la sua acme nell’after market di mercoledì 27 gennaio con la presentazione dei conti di Apple, Facebook e Tesla. Il colosso di Cupertino ha battuto ogni record, sfondando quota 100 miliardi di fatturato in tre mesi. Non ha deluso nemmeno la trimestrale di Facebook con ricavi sopra le attese, mentre Tesla, pur chiudendo in utile, ha fatto storcere il naso agli analisti, timorosi anche sugli obiettivi delle consegne.

LA TRIMESTRALE DI APPLE

Apple ha chiuso il quarto trimestre del 2020 (il primo dell’anno fiscale 2021), con un utile pari a 28,76 miliardi di dollari, in crescita del 29%, e un utile per azione pari a 1,68 dollari. I ricavi hanno registrato un rialzo del 21%, toccando la cifra record di 111,44 miliardi di dollari.

A spingere il fatturato sono le vendite dei nuovi iPhone (+17% a 65,5 miliardi, risultato sopra le attese), ma anche le entrate derivanti dai servizi, salite del 24% a 15,7 miliardi, un miliardo in più di quanto previsto.

Sotto il profilo geografico, si impennano le entrate registrate nella regione della grande Cina (+60%). Il Ceo di Apple, Tim Cook, si è detto “molto ottimista” sul futuro dei prodotti del gruppo.

Tutti i dati presentati dalla società californiana hanno battuto le attese degli analisti che si aspettavano un utile per azione pari a 1,41 dollari e un fatturato di 103,1 miliardi.

LA TRIMESTRALE DI FACEBOOK

Utili in rialzo del 52% a 11,22 miliardi di dollari per Facebook, con un utile per azione pari a 3,88 dollari. Nel quarto trimestre dell’anno scorso, i ricavi si sono attestati a quota 28 miliardi, in aumento del 33% sullo stesso periodo del 2019. Il 2020 si è chiuso con un fatturato complessivo di 86 miliardi di dollari (+22%) e profitti per i 29 miliardi (+58%).

Nel mese di dicembre, gli utenti attivi giornalieri sono stati in media 1,84 miliardi (+11% su base annua), mentre gli utenti attivi mensili 2,80 miliardi, in aumento del 12%. I dipendenti della società hanno raggiunto quota 58.604, registrando un incremento del 30% rispetto a fine 2019.

“Abbiamo chiuso l’anno in modo positivo, poiché le persone e le aziende hanno continuato a utilizzare i nostri servizi durante questi tempi difficili – ha affermato Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Facebook – Sono entusiasta della nostra roadmap per il 2021: creeremo modi nuovi e significativi per costruire opportunità economiche, una comunità e aiutare le persone a divertirsi”.

Zuckerberg ha anche annunciato che Facebook non raccomanderà più agli utenti le pagine di politici o partiti politici. “Abbiamo intenzione di tenere i gruppi civici e politici fuori dalle raccomandazioni nel lungo termine e abbiamo intenzione di espandere questa politica a livello globale”, ha detto durante una teleconferenza.

LA TRIMESTRALE DI TESLA

Nell’ultimo trimestre dell’anno, la società guidata da Elon Musk ha registrato profitti pari a 270 milioni di dollari da 105 milioni dell’anno precedente. L’utile per azione si è però fermato a 80 centesimi, a fronte di un’attesa pari a 1,01 dollari.

In netto aumento (+46%) le vendite trimestrali, arrivate a quota 10,74 miliardi rispetto ai 10,4 miliardi attesi, mentre nell’intero 2020 le vendite sono salite a 31,5 miliardi rispetto ai 24,6 miliardi del 2019. Il 2020 è stato per Tesla anche il primo anno in attivo della sua storia, con utili per 721 milioni a fronte di 862 milioni di perdite registrati nel 2019.

Per il futuro, la società stima una crescita media annuale della produzione e delle consegne di veicoli di circa il 50%.