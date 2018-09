Apple e Trump ai ferri corti sui nuovi dazi alla Cina

Non ci sono solo Levi’s e Nike ha prendere apertamente le distanze da Donald Trump. Anche Apple punta i piedi e fa sapere di essere molto preoccupata per i possibili nuovi dazi alla Cina, dove il gruppo produce alcuni dei propri prodotti. Questa la risposta di The Donald, naturalmente via Twitter: “C’è una facile soluzione che comporterebbe zero tasse e incentivi fiscali. Fabbricate i vostri prodotti in Usa invece che in Cina. Cominciate a costruire nuovi impianti ora”, scrive il presidente americano.

Apple prices may increase because of the massive Tariffs we may be imposing on China – but there is an easy solution where there would be ZERO tax, and indeed a tax incentive. Make your products in the United States instead of China. Start building new plants now. Exciting! #MAGA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 settembre 2018