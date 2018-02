Ape volontario: quanto costa? Ecco tre simulazioni

In alcuni casi la rata di restituzione dell’Ape volontario rischia di pesare molto sul futuro assegno previdenziale – Analizziamo le opzioni che si presentano a chi incasserà una pensione netta di 2mila, 1.500 e 1.200 euro al mese.

Anche se con un ritardo di nove mesi, l’Ape volontario è finalmente diventato operativo. Dei requisiti e di come funziona il nuovo Anticipo pensionistico abbiamo già parlato qui. In questo articolo proponiamo tre simulazioni per capire meglio quanto peserà l’Ape sulle tasche dei futuri pensionati.

Gli esempi partono dalla stessa situazione di base (quella di un lavoratore dipendente che vive a Roma) distinguendo però tre fasce di reddito. Analizziamo le opzioni che si presentano a chi incasserà una pensione netta di 2mila, 1.500 e 1.200 euro al mese. Per ciascuno di questi casi, vediamo quanto la rata di restituzione dell’Ape inciderà sulla futura pensione a seconda che l’anticipo sia di 3 anni e sette mesi, 3 anni, 2 anni, un anno oppure soltanto di 6 mesi. I calcoli fanno riferimento all’importo massimo che si può incassare con l’anticipo pensionistico , cifra che varia a seconda dell’importo della pensione e dell’entità dell’anticipo.

Attenzione: queste simulazioni contengono valori indicativi e sono frutto di un’approssimazione. Il loro unico scopo è fornire un ordine di grandezza che permetta di valutare la convenienza dell’Ape in via preliminare. Tuttavia, le variabili in gioco sono molte e i numeri possono variare. Raccomandiamo perciò a chi voglia avere un quadro più preciso della propria situazione personale di utilizzare il simulatore Inps.

SU UNA PENSIONE DI 2.000 EURO NETTI AL MESE (2.950 LORDI)

Anticipo massimo (3 anni e 7 mesi): per un Ape di 1.560 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 405 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.595 euro.

Anticipo di 3 anni: per un Ape di 1.560 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 335 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.665 euro.

Anticipo di 2 anni: per un Ape di 1.665 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 235 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.765 euro.

Anticipo di 1 anno: per un Ape di 1.770 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 125 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.875 euro.

Anticipo minimo (6 mesi): per un Ape di 1.875 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 65 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.935 euro.

SU UNA PENSIONE DI 1.500 EURO NETTI AL MESE (2.100 LORDI)

Anticipo massimo (3 anni e 7 mesi): per un Ape di 1.210 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 315 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.185 euro (meno di quanto si prendeva con l’Ape).

Anticipo di 3 anni: per un Ape di 1.210 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 260 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.240 euro.

Anticipo di 2 anni: per un Ape di 1.290 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 180 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.320 euro.

Anticipo di 1 anno: per un Ape di 1.370 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 95 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.405 euro.

Anticipo minimo (6 mesi): per un Ape di 1.450 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 50 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.450 euro.

SU UNA FUTURA PENSIONE DI 1.200 EURO NETTI AL MESE (1.650 LORDI)

Anticipo massimo (3 anni e 7 mesi): per un Ape di 980 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 255 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 945 euro (meno di quanto si prendeva con l’Ape).

Anticipo di 3 anni: per un Ape di 980 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 210 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 990 euro (all’incirca quanto si prendeva con l’Ape).

Anticipo di 2 anni: per un Ape di 1.045 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 150 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.050 euro (all’incirca quanto si prendeva con l’Ape).

Anticipo di 1 anno: per un Ape di 1.110 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 80 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.120 euro (all’incirca quanto si prendeva con l’Ape).

Anticipo minimo (6 mesi): per un Ape di 1.175 euro, la rata di rimborso mensile netta che verrà sottratta alla futura pensione sarà di 40 euro, quindi per 20 anni la pensione scenderà a 1.160 euro.