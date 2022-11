Antitrust sanziona Edison Energia e Wind Tre: 3,8 e 5 milioni rispettivamente per pratiche commerciali scorrette

L’Antitrust ha chiuso con sanzioni i procedimenti nei confronti delle due società. Edison respinge gli addebiti e annuncia ricorso al Tar

Doppia sanzione Antitrust nei confronti di Edison Energia e di Wind Tre per pratiche commerciali scorrette. L’Antitrust ha stabilito una sanzione di 3,8 milioni a Edison Energia e di 5 milioni a Wind Tre. I provvedimenti sono stati pubblicati nell’ultimo Bollettino dell’Agcm, il garante per la concorrenza ed il mercato.

Antitrust sanziona Edison Energia che respinge gli addebiti

Il procedimento – si legge nel Bollettino Antitrust – è in relazione “all’attività di promozione e vendita di servizi di fornitura di energia e gas erogati sul mercato libero, con riferimento alla mancanza di trasparenza e completezza delle condizioni economiche di fornitura rappresentate sul proprio sito web e attraverso altri canali di diffusione pubblicitaria, con specifico riferimento alla esistenza e quantificazione dei costi applicabili all’utenza, quali in particolare gli oneri di commercializzazione e il sistema di scontistica e vantaggi economici”.

L’Indagine Antitrust si è mossa nel marzo 2022, spiega l’Autorità, “nel solco di una verifica generalizzata, condotta dall’Autorità, in merito al comportamento tenuto da una serie di operatori del settore energetico in fase di promozione e diffusione delle offerte commerciali nel mercato libero della fornitura dei servizi di energia elettrica e gas naturale, in particolare sotto il profilo della completezza e trasparenza informative, nell’ambito del materiale contrattuale e promozionale”. L’indagine si è avvalsa dei pareri dell’Agcom e dell’Arera, le due Authority responsabili rispettivamente sulle Comunicazioni e sul mercato dell’Energia.

La risposta di Edison

Edison Energia “ritiene che il provvedimento dell’Autorità muova contestazioni di natura esclusivamente formale ai messaggi circolati sui canali marketing di Edison Energia, senza fornire alcuna valutazione e relativa motivazione circa la presunta lesione dei diritti dei consumatori”. Pertanto, “Edison Energia respinge la responsabilità che le viene imputata e si riserva ogni azione a propria tutela, confidando di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati dinnanzi alle autorità competenti”.

L’Antitrust sanziona Wind Tre: ha attivato opzioni Giga non richieste

Wind Tre dovrà pagare una multa da 5 milioni di euro per aver attivato automaticamente un servizio aggiuntivo a pagamento ai propri clienti titolari di scheda sim prepagata “voce e internet”. In particolare, la società viene sanzionata per aver aumentato di almeno 2 euro il costo mensile del piano tariffario dei clienti a fronte dell’offerta di Giga aggiuntivi, senza che questi abbiano espresso alcun preventivo consenso. Così scrive l’Antitrust nell’ultimo Bollettino: