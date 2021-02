Anti-corruzione: Leonardo promossa in “Serie A”

Il gruppo guidato da Alessandro Profumo si colloca nella “Fascia A” del “Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency” elaborato dall’associazione non governativa Transparency International

Leonardo sale al livello più alto del “Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency” elaborato dall’associazione non governativa Transparency International. L’indice è stato elaborato attraverso un’analisi durata circa due anni sulle principali società del settore difesa e sicurezza a livello mondiale. Il gruppo italiano è stato collocato nella “Fascia A” di valutazione perché ha adottato politiche particolarmente stringenti in tema di anticorruzione e ha alzato il livello di trasparenza.

Lo studio è basato solo “sull’analisi delle informazioni accessibili a tutti gli stakeholders – spiega Leonardo in una nota – e ha analizzato 134 società del settore di 38 Paesi”. Tra le varie misure adottate negli ultimi anni, Leonardo ha adottato un nuovo codice etico, potenziato i controlli interni, varato un nuovo codice per la gestione dei rapporti con i fornitori, emesso linee guida più stringenti per promotori e consulenti commerciali e promosso campagne di whistleblowing.

“Trasparenza, etica e anticorruzione sono alla base della governance di Leonardo e il riconoscimento ottenuto da Trasparency International conferma la validità del percorso intrapreso da lungo tempo, teso all’adozione di un approccio strutturato, volto ad un costante miglioramento nell’efficacia degli strumenti adottati dall’azienda – sottolinea Luciano Carta, presidente di Leonardo – Il rafforzamento delle attività svolte, dalla periodica revisione del codice etico e anticorruzione all’implementazione di un modello organizzativo interno di controllo, ha permesso di raggiungere un sistema di governance e di gestione utile a prevenire i possibili rischi, promuovendo e sviluppando, al contempo, una cultura etica d’impresa”.

“Raggiungere la fascia più alta dell’indice elaborato da Transparency International è il frutto di un incessante lavoro di team integrato e coeso che ha coinvolto tutte le funzioni aziendali preposte – afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo – che ha permesso il raggiungimento di un risultato particolarmente significativo e fonte di orgoglio per tutte le persone di Leonardo. Il riconoscimento dimostra come il rispetto delle regole legate al contrasto alla corruzione nella condotta del business sia centrale e prioritario per svolgere al meglio la nostra attività in tutti i Paesi in cui operiamo”.