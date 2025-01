Anima Holding: fine della partnership con Etica, nuove opportunità nei fondi Esg

Il comparto calzaturiero italiano ha chiuso il 2024 in negativo su tutte le principali variabili, con il fatturato in calo del -9,3%, a 13,2 miliardi, a eccezione delle scarpe con tomaio in gomma (+8,2% in volume e +1,3% in valore). Crollano le vednite extra-Ue a -15,3%