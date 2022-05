Ancelotti, record di Champions League: con l’ultima targata Real Madrid fanno 4, staccati Paisley e Zidane

Grazie alla vittoria per 1-0 contro il Liverpool (gol di Vinicius), Ancelotti diventa l’allenatore più vincente nella storia della Coppa dei Campioni / Champions League

Con la vittoria in finale contro il Liverpool (1-0), il Real Madrid vince la sua quattordicesima Champions League e Carlo Ancelotti scrive un’altra pagina di storia del calcio. L’allenatore dei blancos, che quest’anno era già diventato il primo di sempre a vincere tutti e cinque i maggiori campionati europei (Italia nel 2003/2004 con il Milan; Inghilterra nel 2009/2010 con il Chelsea; Francia nel 2012/2013 con il Psg; Germania nel 2016/2017 con il Bayern Monaco e Spagna un mese fa con il Real Madrid), è da oggi anche l’unico ad aver fatto poker di Champions League.

Le 4 Champions League vinte in panchina da Ancelotti

Nella bacheca da allenatore di Ancelotti, infatti, le Coppe dalle grandi orecchie sono ben quattro: la prima con il Milan, nella finale tutta italiana contro la Juve del 2002/2003, conclusa ai calci di rigore; la seconda sempre con i rossoneri, nel 2006/2007, con la doppietta di Inzaghi che piegò il Liverpool di Gerrard, vendicando la sanguinosa rimonta subita due anni prima proprio per mano dei reds (da 3-0 a 3-3); e poi ancora “la decima” del Real vinta nel 2013/2014 in una finale che era un derby di Madrid, pareggiando al 93esimo con Sergio Ramos per poi trionfare 4-1 sull’Atletico ai tempi supplementari; infine, l’ultimo trionfo contro il Liverpool di Klopp, arrivato dopo una serie di rimonte rocambolesche contro Psg, Chelsea e Manchester City , deciso da un gol di Vinicius e messo al sicuro da una prestazione memorabile del portiere Courtois.

Staccati Paisley e Zidane

Ancelotti stacca così in questa particolare classifica Bob Paisley e Zinedine Zidane, entrambi fermi a tre vittorie da allenatori in Champions League, peraltro sempre con le squadre dell’ultima finale: Paisley ha trionfato tre volte sulla panchina del Liverpool (1977, 1978, 1981), mentre Zizou, più di recente, su quella del Real (2016, 2017, 2018).

Ancelotti: “Avevo detto a Florentino Perez che avremmo vinto Liga e Champions”

“Sono contento: siamo arrivati in fondo a una competizione difficile – ha commentato Ancelotti dopo il successo di sabato sera – Abbiamo sofferto ma abbiamo vinto grazie alla qualità, alla concentrazione, all’esperienza e al cuore di questa squadra. Forse non abbiamo giocato un calcio estetico e straordinario, ma rischiare di uscire con la palla al piede da dietro non era il caso”.

Ancelotti ha poi svelato un retroscena su un momento chiave della stagione: “Il 20 marzo, quando abbiamo perso 4-0 in casa contro il Barcellona, Florentino Perez mi ha tranquillizzato. Io gli ho detto: ‘Ok, non ti preoccupare, vinceremo il campionato e la Champions’. In realtà, glielo avevo detto un po’ così… Però, alla fine…”.