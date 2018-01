Amundi e Pioneer, fusione nel risparmio gestito

A poco più di un anno dall’acquisto da Unicredit, si chiude l’integrazione tra Amundi e Pioneer. Secondo quanto scrive Milano Finanza è stato infatti depositato l’atto di fusione delle due sgr che darà vita ad Amundi Italia, la nuova entità guidata dall’amministratore delegato Cinzia Tagliabue, con cui il colosso francese presidierà il mercato italiano.

Nel dettaglio Pioneer Investment Management è stata fusa per incorporazione in Amundi sgr, che ha aumentato il capitale per 52,5 milioni di euro attraverso l’emissione di 276 milioni di azioni.