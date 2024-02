Amundi: l’utile netto sale a 1,22 miliardi, dividendo di 4,1 euro per azione

La raccolta nei dodici mesi è positiva per 26 miliardi con masse gestite pari a 2.037 miliardi di euro (+7% annuo).

Un anno positivo per Amundi. La società di gestione dei patrimoni francese controllata da Crédit Agricole ha chiuso il 2023 con un utile netto rettificato pari 1,22 miliardi di euro, in aumento del 3,9% rispetto all’anno precedente, quando però il profitto era sceso del 20%. Nel solo quarto trimestre, l’utile netto rettificato ha registrato un aumento del 7,9% rispetto al trimestre precedente, a 313 milioni di euro.

La raccolta nei dodici mesi è positiva per 26 miliardi con masse gestite pari a 2.037 miliardi di euro (+7% annuo). Un contributo rilevante è arrivato dalla raccolta del quarto trimestre, che è stata positiva per 19,5 miliardi.

La società proporrà all’assemblea un dividendo stabile a 4,1 euro per azione con rendimento del 6,6%.

La Ceo Baudson: “2023 molto soddisfacente per Amundi”

“Il 2023 è stato un anno molto soddisfacente per Amundi”, ha affermato Valérie Baudson, CEO di Amundi. “Stiamo inoltre proseguendo sulla strada del nostro piano di sviluppo, con l’annuncio di una nuova acquisizione nel settore dei real asset”.

“Abbiamo conseguito un aumento della redditività grazie alla crescita dei ricavi, al contributo molto dinamico delle nostre joint venture asiatiche e alla nostra capacità di mantenere l’efficienza operativa – ha proseguito la manager – Inoltre, stiamo continuando ad attuare il nostro piano strategico, con l’acquisizione di Alpha Associates, che ci consentirà di accelerare il nostro sviluppo nel mercato in rapida crescita del debito privato, delle infrastrutture e del private equity. Questa mossa è perfettamente allineata con i nostri obiettivi strategici e i nostri criteri di acquisizione, e costituisce un ulteriore motore di crescita e di creazione di valore per i nostri clienti e i nostri azionisti”.

L’acquisizione di Alpha Associates

“L’acquisizione di Alpha Associates, spiega Amundi, contribuirà a rafforzare le competenze nel settore degli asset reali. Lo specialista nella gestione multi-manager di asset privati, con sede in Svizzera e con oltre 100 clienti istituzionali, contribuirà con 8,5 miliardi di asset, cresciuti in media del 15% all’anno negli ultimi cinque anni. Ciò porterà alla creazione di un leader europeo nel settore, con competenze fornite a un’ampia gamma di clienti istituzionali di Amundi in tutto il mondo, e adattate per soddisfare specificamente le esigenze dei clienti retail”.