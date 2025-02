Amundi festeggia un 2024 da record: utile netto a 1,4 miliardi di euro, raccolta raddoppiata a 55 miliardi

Amundi chiude il 2024 con un utile netto record di 1,4 miliardi di euro (+13%) e masse gestite che raggiungono i 2.240 miliardi di euro, trainate da una raccolta netta raddoppiata rispetto al 2023. Proposto un dividendo di 4,25 euro per azione

Il 2024 è stato un anno da incorniciare per Amundi. L’utile netto rettificato ha toccato la cifra record di 1,382 miliardi di euro, con una crescita del +13% rispetto al 2023, grazie all’incremento dei ricavi (+9%) e a una gestione sempre più efficiente, che ha portato il rapporto costi/ricavi al 52,5%.

A livello per azione, questo significa un guadagno di 6,75 euro per gli azionisti, che potranno brindare a un dividendo proposto di 4,25 euro per azione, da confermare nell’assemblea del prossimo maggio. E non è tutto: il quarto trimestre del 2024 ha chiuso con un utile netto di 377 milioni di euro, segnando un balzo del +20% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il mercato ha accolto tiepidamente i risultati, con il titolo che ha registrato un leggero aumento dello 0,22%, attestandosi a 67,30 euro per azione.

Valérie Baudson, amministratore delegato di Amundi, non ha nascosto l’orgoglio per i risultati: “Il 2024 è stato un anno record per Amundi, sia in termini di risultati che di attività. Il nostro utile netto ha raggiunto 1,4 miliardi di euro e la nostra raccolta netta è raddoppiata rispetto al 2023. Le nostre masse gestite hanno raggiunto un massimo storico, superando i 2.200 miliardi di euro, grazie a una raccolta molto dinamica in diverse aree strategiche, come i distributori terzi, gli Etf e l’Asia. Abbiamo inoltre confermato e ampliato la nostra posizione di leader nelle strategie a reddito fisso. È stato inoltre rafforzato il successo della nostra offerta di servizi tecnologici.”

Masse gestite e raccolta: cifre da capogiro

Le masse gestite hanno raggiunto un nuovo massimo storico di 2.240 miliardi di euro, con un incremento del +10% su base annua. La raccolta netta complessiva è più che raddoppiata rispetto al 2023, arrivando a +55 miliardi di euro, di cui +34 miliardi in attivi a medio-lungo termine. Anche nel quarto trimestre il ritmo è stato sostenuto, con una raccolta di +20 miliardi di euro, trainata da afflussi record negli Etf, che hanno registrato +11 miliardi di euro.

Parallelamente, Amundi Technology ha continuato a rafforzarsi, registrando una solida crescita dei ricavi e completando l’acquisizione strategica di aixigo, un passo che consolida ulteriormente l’offerta nei servizi digitali.

Un piano che corre più veloce del previsto

Il piano strategico “Ambitions 2025” sta procedendo a pieno ritmo, con alcuni obiettivi raggiunti con un anno di anticipo. La Distribuzione tramite Terze Parti e la Gestione Passiva hanno già superato i traguardi prefissati, mentre la crescita media annua dell’utile netto tra il 2021 e il 2024 si è attestata al +6,1%, oltre le aspettative. Il rapporto costi/ricavi del 2024 è già in linea con il target fissato per il 2025, e tre operazioni di crescita esterna hanno contribuito ad accelerare lo sviluppo strategico dell’azienda. Anche gli impegni legati al piano Esg stanno avanzando in linea con gli obiettivi stabiliti.