Amplifon: l’assemblea approva il bilancio 2022, il dividendo aumenta dell’11,5%

A Piazza Affari il titolo guadagna l’1,49% a 33, 30 euro. Cedola di 0,29 euro, stacco in programma il 22 maggio

L’Assemblea degli Azionisti di Amplifon ha approvato il bilancio 2022 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,29 euro per azione. A Piazza Affari il titolo guadagna l’1,49% a 33,30 euro (Ftse Mib +0,3%).

Il bilancio 2022 di Amplifon

Per Amplifon il 2022 si è chiuso con ricavi consolidati sono stati pari a 2,119 miliardi di euro, in aumento dell’8,8% a cambi correnti e del 6,8% a cambi costanti rispetto al 2021 grazie soprattutto a una crescita organica pari al 3%, superiore al mercato di riferimento, e da acquisizioni per il 3,8%, principalmente per Bay Audio. L’ebitda su base ricorrente è stato pari a 525,3 milioni di euro, in crescita dell’8,8% rispetto al 2021, mentre il risultato netto su base ricorrente si è attestato a 183,3 milioni di euro, in rialzo del 4,6% rispetto a 175,2 milioni di euro registrati nel 2021.

La capogruppo Amplifon S.p.A. ha conseguito nel 2022 ricavi per 416,2 milioni di euro e un utile netto di 117,7 milioni rispetto agli 84,3 milioni di euro conseguiti nel 2021.

Le altre decisioni dell’assemblea

I soci hanno anche approvato la proposta di assegnare agli amministratori un compenso complessivo pari a 1,37 milioni di euro per l’esercizio 2023, il piano di azionariato a favore dei dipendenti e delle sue controllate “Stock Grant Plan 2023-2028”. Via libera infine alla Politica in materia di Remunerazione 2023 e al nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie. Per quanto riguarda il buyback, “la nuova autorizzazione ha efficacia per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna ed è finalizzata a consentire l’acquisto e disposizione, in una o più volte, su base rotativa, di un numero di nuove azioni che conduca la Società, ove la facoltà di acquisto sia esercitata per intero e tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, a detenere un numero complessivo di azioni proprie non superiore al 10% del capitale sociale di Amplifon S.p.A. Le azioni proprie attualmente in possesso della Società sono pari a n. 1.800.850, equivalenti allo 0,795% del capitale sociale”, spiega Amplifon in una nota.

Amplifon: il dividendo aumenta dell’11,5%

L’Assemblea degli azionisti ha dato il via libera a un dividendo di 0,29 euro per azione, per un ammontare di euro 65 milioni di euro, in aumento dell’11,5% rispetto all’anno scorso. Lo stacco della cedola è stato fissato il 22 maggio 2023 e il pagamento a partire dal 24 maggio 2023.