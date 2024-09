American Express Italia: Jean Diacono è il nuovo amministratore delegato

Con oltre 20 anni di esperienza in American Express, Diacono guiderà le divisioni consumer e business in Italia e supervisionerà le joint ventures in Europa e Medio Oriente

American Express, il gigante dei pagamenti a livello globale, ha annunciato la nomina di Jean Diacono a Senior Vice President e Amministratore Delegato per l’Italia. Diacono non solo guiderà le divisioni consumer e business sul mercato italiano, ma supervisionerà anche le attività delle joint ventures di American Express in Europa e in Medio Oriente. L’obiettivo è di rafforzare la presenza della società in aree strategiche e mercati chiave.

Prima della nomina di Jean Diacono, la posizione di Ad per l’Italia era ricoperta ad interim da Tabitha Lens. Lens aveva assunto il ruolo nel marzo scorso, in seguito all’uscita di Enzo Quarenghi, che aveva lasciato l’incarico dopo meno di due anni. La transizione verso Diacono segna quindi il ritorno di una figura stabile e di grande esperienza alla guida della filiale italiana.

Il profilo di Diacono

Diacono porta con sé un vasto bagaglio di esperienze maturate in oltre 20 anni di carriera all’interno di American Express. Durante il suo percorso nell’azienda, ha ricoperto una serie di ruoli di crescente responsabilità e complessità, dimostrando capacità manageriali di alto livello.

Recentemente, Diacono ha lavorato come Vice President e General Manager della divisione Global Merchant Services per l’Europa continentale. In questo ruolo, ha gestito il team che si occupa delle attività di merchant acquiring in oltre 30 paesi, inclusi mercati chiave come la Francia e il Benelux. Questo incarico ha rafforzato la sua comprensione del panorama europeo dei pagamenti, competenze che ora utilizzerà nella gestione del mercato italiano.

Prima di unirsi ad American Express, Diacono ha lavorato come consulente presso il Boston Consulting Group, dove ha sviluppato competenze strategiche e operative che hanno posto le basi per la sua successiva carriera. La sua formazione accademica include una laurea in ingegneria conseguita presso l’École Centrale de Lyon e un Mba ottenuto presso l’Insead, una delle più prestigiose scuole di business al mondo.

Le nuove sfide di Amex per il mercato italiano

Nella sua nuova posizione, Diacono sarà responsabile di una serie di sfide e opportunità per American Express in Italia. L’azienda è ben posizionata per continuare a crescere nel mercato italiano, grazie alla solida base di clienti e alla crescente domanda di soluzioni di pagamento innovative e sicure.

“Sono entusiasta di guidare un team così talentuoso mentre continuiamo a consolidare lo slancio del Gruppo in Italia, ampliando le nostre partnership, offrendo ai nostri clienti un valore che si distingue e fornendo loro il miglior servizio per cui American Express è da sempre riconosciuta” ha affermato Diacono.

Oltre a gestire le operazioni italiane, Diacono avrà un ruolo centrale nella supervisione delle joint ventures di American Express nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa).