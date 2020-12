Amazon Prime Video da oggi si vede anche su Sky

Le società hanno stretto una partnership pluriennale in base alla quale la pay-tv trasmetterà in tutta Europa, sui dispositivi Sky e Now Tv, i contenuti di Amazon Prime Video

Sky e Amazon stringono un’alleanza a lungo termine. In base al nuovo accordo, da lunedì 14 dicembre la pay-tv satellitare trasmetterà in tutta Europa, sui dispositivi Sky e Now Tv, i contenuti di Amazon Prime Video, mentre le app Now Tv e Sky Ticket arriveranno a inizio 2021 anche sui dispositivi Fire TV.

La partnership, si legge in una nota, significa che i clienti in Italia, Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria “potranno ora guardare tutte le serie tv, i film e lo sport più chiacchierati e premiati di Sky e Prime Video in un unico posto in tempo per Natale”.

Stephen van Rooyen, Evp e Ceo Uk & Europe Sky, spiega che “i clienti Sky Q riceveranno un regalo di Natale anticipato sulle loro scatole quest’anno sotto forma di Amazon Prime Video”.