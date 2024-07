Amazon Prime Day 2024, ci siamo: offerte e sconti su migliaia di prodotti. Ecco tutti i dettagli

L’atteso appuntamento estivo con gli sconti e le promozioni di Amazon è ormai vicino. Mentre le principali offerte inizieranno ufficialmente il 16 luglio, alcune promozioni sono già disponibili online. Ecco cosa sapere

Ancora poche ore e prenderà il via uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno: il Prime Day di Amazon. Si tratta di 48 ore ininterrotte di super offerte che permetteranno di risparmiare notevolmente sui propri acquisti. L’evento inizierà alle 00:01 del 16 luglio e si concluderà alle 23:59 del 17 luglio.

Durante queste due giornate, gli utenti potranno approfittare di offerte lampo, fare acquisti su Amazon a prezzi scontati e finalmente acquistare quei prodotti che stavano monitorando da tempo. Il Prime Day 2024 si preannuncia particolarmente ricco, con numerose offerte anche su prodotti Made in Italy. Ecco tutti i dettagli.

Amazon Prime Day 2024: come funziona

La formula del Prime Day 2024 è sempre la stessa. Anche quest’anno le super offerte sono disponibili solo per chi è già iscritto al servizio Amazon Prime, che offre anche spedizioni veloci e gratuite, accesso a Prime Video, Amazon Music, Prime Reading, Prime Gaming e spazio di archiviazione per le immagini personali. Chi non è ancora cliente Prime deve registrarsi e sottoscrivere l’abbonamento. Il primo mese è gratuito e si può disdire il rinnovo in qualsiasi momento. Il costo è di 4,99 euro al mese o, se si preferisce un piano annuale, di 49,90 euro all’anno. Gli studenti possono beneficiare di Prime Student, con un prezzo ridotto: soli 2,49 euro al mese o 24,95 euro l’anno, con un periodo di prova gratuito esteso a 90 giorni.

Durante la prova gratuita di Amazon Prime e Amazon Prime Student, sarà possibile approfittare delle offerte del Prime Day.

Come ogni anno, anche per il 2024, per invogliare i nuovi utenti a iscriversi al servizio Amazon Prime, il colosso dell’e-commerce ha deciso di attivare abbonamenti premium per i suoi principali servizi. I nuovi utenti possono usufruire di Amazon Music Unlimited gratis per cinque mesi, accedendo a oltre 90 milioni di brani a costo zero, anche in modalità offline e con audio ad alta definizione. Inoltre, è possibile avere Audible gratuito per tutta l’estate, ossia 90 giorni, per ascoltare audiolibri e podcast senza dover sottoscrivere alcun abbonamento. Infine, Amazon offre un credito gratuito di 15 euro da spendere durante i giorni di offerte.

Amazon Prime Day: ecco come sfruttare al meglio le offerte

Chi ha in programma di fare acquisti farebbe bene ad aspettare ancora qualche ora. Con l’avvio del Prime Day, sarà possibile acquistare molti prodotti a prezzi scontati. Oltre ai dispositivi Amazon (già scontati in anticipo per dare il via alla maratona dello shopping), saranno in offerta articoli di grandi marche come Ghd, Xiaomi, Jack & Jones, Samsung, Bosch, Oral-B, Logitech, Philips e molti altri. Tutte le categorie merceologiche saranno coinvolte, con particolare attenzione a prodotti di elettronica, per la casa e la cucina, abbigliamento, igiene e bellezza. Gli sconti possono superare anche il 60% su alcuni articoli, ma per scoprire quali saranno in forte ribasso bisognerà aspettare ancora qualche ora.

Un suggerimento utile è monitorare i prezzi in anticipo per capire quando l’acquisto è veramente conveniente. Utilizzare strumenti come le notifiche per le offerte e chiedere ad Alexa di tenere d’occhio i prodotti nella propria “Lista dei desideri” può aiutare a non perdere le occasioni migliori ed evitare acquisti impulsivi durante l’evento. Attenzione: non basta guardare l’home page. Se avete già individuato il prodotto di interesse, potrebbe essere offerto come offerta lampo o incluso nei prodotti scontati fino a esaurimento scorte. Il rischio – come al solito – è che gli articoli vadano esauriti rapidamente; quindi, giocare d’anticipo può risultare estremamente vantaggioso.

Con un po’ di preparazione e attenzione, il Prime Day può diventare un’ottima opportunità per fare acquisti intelligenti e risparmiare.