Amazon Prime: aumenta il prezzo dell’abbonamento, ecco le tariffe dal 15 Settembre

Amazon ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti mensili e annuali a Prime – I rincari riguarderanno tutta Europa, Italia compresa. Ecco le nuove tariffe

Brutte notizie per gli abbonati ad Amazon Prime. Il colosso dell’e-commerce ha deciso di aumentare i prezzi degli abbonamenti a Prime, sia del mensile che dell’annuale seguendo una politica che coinvolge tutti i Paesi europei. La non tanto gradita novità entrerà in vigore dal 15 settembre 2022

A partire dal 15 settembre il costo dell’abbonamento mensile a Prime salirà da 3,99 a 4,99 euro al mese. Più pesante il rincaro previsto per l’abbonamento annuale che passerà da 36 a 49,90 euro l’anno. L’aumento è stato annunciato ai clienti Amazon attraverso una mail.

L’abbonamento a Prime, lo ricordiamo dà accesso al servizio di consegna veloce, ad Amazon Fresh e a Prime Video.

“La nuova tariffa si applicherà ai rinnovi a partire dal 15 settembre 2022 incluso. Puoi verificare la tua prossima data di rinnovo, modificare o cancellare il tuo abbonamento visitando il tuo account”, fa sapere Amazon.

Amazon Prime: i motivi dell’aumento

Alla base degli aumenti c’è la corsa dell’inflazione ha spiegato la società. “Le ragioni di questa modifica sono relative a un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi dovuti all’inflazione, che incide sui costi specifici del servizio Amazon Prime in Italia e si basano su circostanze esterne, fuori dal nostro controllo”.

Rincari in tutta Europa

Gli aumenti non riguarderanno solo l’Italia, ma tutti i principali Paesi Europei. In Germania il costo dell’abbonamento sale a 89,90 euro, nel Regno Unito a 95 sterline, in Francia a 69 euro, in Spagna a 49,90 come in Italia. Negli Stati Uniti i prezzi erano saliti già a febbraio 2022, quando il costo dell’abbonamento è passato da 119 a 139 dollari all’anno.