Amazon pigliatutto: diventa (anche) una farmacia online

Il gruppo ha annunciato il lancio negli Stati Uniti di “Amazon Pharmacy”, un servizio che permetterà di acquistare online anche i farmaci con obbligo di ricetta – Il colosso di Bezos entra così in un settore che vale 300 miliardi di dollari l’anno

Amazon ha deciso di trasformarsi (anche) in una gigantesca farmacia online. Il colosso americano dell’e-commerce ha annunciato una nuova offerta – Amazon Pharmacy – che consentirà ai cittadini di quasi tutti gli Usa (45 Stati su 50) di ordinare via internet anche i farmaci per cui è necessaria la prescrizione, con la sola eccezione degli oppioidi. La consegna, come sempre, avverrà a domicilio e sarà gratuita per i clienti Amazon Prime, mentre gli altri dovranno pagare qualche dollaro.

Per avere accesso al servizio di sarà necessario essere maggiorenni. Quanto ai pagamenti, Amazon Pharmacy accetterà la maggior parte delle assicurazioni sanitarie e offrirà sconti ai non assicurati.

Ma come si gestirà la burocrazia per i farmaci con obbligo di ricetta? Innanzitutto, i medici potranno inviare le prescrizioni direttamente ad Amazon Pharmacy. Altrimenti, i pazienti avranno facoltà di chiedere che la consegna avvenga in una farmacia tradizionale, dove naturalmente potranno effettuare il ritiro soltanto esibendo la ricetta.

Amazon afferma di disporre di strumenti per verificare che un medico abbia ordinato legittimamente ogni prescrizione e per reprimere potenziali frodi. I clienti saranno in grado di monitorare la consegna delle loro prescrizioni proprio come già possono fare con qualsiasi altro ordine Amazon.

La mossa del gruppo guidato da Jeff Bezos rappresenta una minaccia per le grandi catene di farmacie tradizionali attive negli Stati Uniti, come CVS e Walgreens, così come per altri grandi rivenditori che offrono gli stessi servizi, tra cui Walmart. Uno sconvolgimento non da poco, in un mercato che solo negli Usa vale qualcosa come 300 miliardi di dollari l’anno.