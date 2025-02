Amazon apre una parafarmacia a Milano: il colosso dell’e-commerce sbarca nel retail fisico

Amazon debutta nel commercio fisico in Italia con l’apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano. Un negozio innovativo dedicato alla cura della persona, tra tecnologia all’avanguardia e selezione di brand esclusivi

Amazon ha deciso di uscire dagli schermi per entrare nella vita reale dei suoi clienti con il suo primo negozio fisico in Italia. Il 12 febbraio, in piazzale Cadorna a Milano, ha aperto Amazon Parafarmacia & Beauty, un punto vendita dedicato ai prodotti per la cura della persona e farmaci da banco. Un passo che potrebbe sembrare insolito per il colosso dell’e-commerce, ma che in realtà segue una strategia ben precisa.

Milano, la città scelta per il debutto

Milano è stata scelta per questa apertura perché rappresenta da sempre un punto strategico per Amazon in Italia. La città ospita il quartier generale dell’azienda nel nostro Paese ed è stata il teatro di numerosi esperimenti temporanei durante eventi come il Black Friday.

Lo store è l’unico negozio fisico di Amazon in Europa e, almeno per ora, resterà un’eccezione. La stessa Amazon, per voce di Giorgio Busnelli, vice presidente delle Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa, ha dichiarato che al momento non sono previste altre aperture né in Italia né in Europa.

Perché una parafarmacia?

La scelta di una parafarmacia può sembrare inusuale per un’azienda che ha fatto della logistica e della vendita online il suo punto di forza. Amazon ha deciso di puntare su un settore in crescita e molto richiesto dai consumatori. Il negozio propone prodotti di marchi noti come Vichy, Avène, Bionike, Eucerin, La Roche-Posay e Rilastil, selezionati in base ai trend di acquisto registrati sulla piattaforma online.

La curata selezione di prodotti sarà progressivamente disponibile nel corso dell’anno negli store online in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, ampliando così l’offerta e rispondendo alle diverse esigenze dei clienti.

Un’esperienza tecnologica e interattiva

Amazon Parafarmacia & Beauty non è una semplice parafarmacia, ma un ambiente progettato per offrire un’esperienza d’acquisto innovativa. I clienti possono utilizzare schermi interattivi per ricevere informazioni sui prodotti semplicemente appoggiandoli su apposite postazioni dotate di sensori NFC. Inoltre, lo store include una “stanza della pelle” dove è possibile effettuare un’analisi personalizzata dell’epidermide grazie a uno scanner avanzato e ottenere consigli su misura da consulenti esperti.

Prezzi, orari e strategia commerciale

A differenza dell’eCommerce di Amazon, i prezzi in negozio non saranno necessariamente allineati a quelli online. La strategia prevede prezzi competitivi in linea con quelli del mercato locale, senza sconti esclusivi per i clienti Amazon Prime né la possibilità di ritirare in negozio gli ordini effettuati online. Amazon ha poi scelto di arrotondare i prezzi abbandonando il classico “,99 €” a favore di cifre tonde o multipli di cinquanta centesimi.

Amazon Parafarmacia & Beauty è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00 e il sabato e la domenica dalle 9:00 alle 19:00.

Il futuro del retail fisico di Amazon

Amazon ha già esplorato il mondo del retail fisico con format come Amazon Fresh e Amazon Go, soprattutto negli Stati Uniti, e con l’acquisizione della catena Whole Foods Market. Con questa apertura, Amazon sembra voler testare nuove modalità di vendita e interazione con i clienti, in un settore dove la consulenza e l’esperienza diretta giocano un ruolo chiave. Il focus dell’azienda di Jeff Bezos resta però prevalentemente online.

“Siamo entusiasti di annunciare l’apertura di Amazon Parafarmacia & Beauty a Milano, un negozio fisico che migliora ulteriormente l’esperienza di acquisto dei nostri clienti offrendo loro un’ampia e curata selezione di prodotti per la bellezza e la cura della persona. Abbiamo progettato questo negozio per avvicinarci ancora di più ai nostri clienti e garantire un’esperienza innovativa, che unisce tecnologia all’avanguardia e consulenza da parte di esperti”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, Vice Presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa. “Grazie a quest’apertura, amplieremo nel corso del 2025 la nostra offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in tutti gli store di Amazon in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Questa selezione arricchita riflette il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia presso il nostro negozio fisico a Milano che online in Europa”.