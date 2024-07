Condividi Twitter

Allianz pronta all’acquisizione del 51% di Income Insurance per 1,5 miliardi di euro

Il colosso assicurativo tedesco Allianz ha annunciato l’acquisizione del 51% di Income Insurance, compagnia leader a Singapore, per 1,5 miliardi di euro (2,2 miliardi di dollari di Singapore). L’operazione mira ad espandere la presenza di Allianz in Asia-Pacifico e la posiziona come quarta compagnia assicurativa composite nella regione

Allianz, il colosso assicurativo con sede a Monaco di Baviera, ha annunciato la sua intenzione di acquisire una partecipazione del 51% nella compagnia assicurativa di Singapore, Income Insurance. Income Insurance è una delle quattro società del settore nella città-stato asiatica ed è considerata di rilevanza sistemica. L’operazione è valutata 2,2 miliardi di dollari di Singapore (1,5 miliardi di euro) e rappresenta un importante step nella strategia di espansione della società tedesca nella regione Asia-Pacifico. Offerta da 40,58 dollari per azione Allianz ha comunicato l’intenzione di acquistare ciascuna azione di Income Insurance per 40,58 dollari di Singapore. L’assicuratore ha inoltre affermato che l’acquisizione dovrebbe generare un ritorno sull’investimento a due cifre nel medio termine, permettendole di scalare la classifica delle compagnie assicurative composite in Asia, passando dalla nona alla quarta posizione. “L’Asia-Pacifico è una regione di crescita strategicamente importante per Allianz,” ha dichiarato la società in un comunicato. “Nel 2023, le nostre attività nel settore immobiliare, infortuni e vita/salute in questa regione hanno generato un volume d’affari totale di quasi 7,7 miliardi di euro (8,39 miliardi di dollari).” L’acquisizione, subordinata all’approvazione delle autorità competenti, è prevista per la conclusione nel quarto trimestre di quest’anno o nel primo trimestre del 2025. I numeri di Income Insurance Fondata nel 1970, Income Insurance serve circa 1,7 milioni di clienti a Singapore e offre una gamma completa di prodotti assicurativi, comprese polizze immobiliari, vita e salute. Nel 2023, la compagnia ha generato premi lordi per un totale di 3,75 miliardi di dollari di Singapore, confermandosi come uno degli attori principali del settore nella città-stato asiatica.