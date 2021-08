All’asta la mitica chitarra elettrica “Number one” Les Paul

Il primo modello della famosa chitarra elettrica Gibson Les Paul in asta il prossimo 13 ottobre da Christie’s a New York

Insieme a Mr. Paul, Gibson Incorporated ha sviluppato questa innovativa chitarra elettrica solid body intorno al 1951-1952 per soddisfare gli standard esigenti del virtuoso della chitarra e inventore, Les Paul, che l’ha designata come la sua numero uno; la prima chitarra elettrificata solida che ha incontrato la sua approvazione ed è stata il culmine del suo sogno di una vita.

Kerry Keane, consulente di Christie’s e specialista in strumenti musicali, osserva: “In ogni narrativa di creazione ci sono sempre più protagonisti, ma il nome Les Paul è al vertice quando si parla di chitarra elettrica. Il suo sviluppo della registrazione multitraccia e degli effetti audio come delay, eco e riverbero hanno profondamente influenzato il modo in cui la musica viene riprodotta e ascoltata. Eppure la sua ricerca e sviluppo per tutta la vita nel perfezionare la chitarra elettrica avrebbe cambiato per sempre lo strumento. Quella trasformazione è responsabile delle carriere di successo di generazioni di chitarristi che si sono esibiti con la chitarra Les Paul. Questa chitarra incarna fisicamente la sua infinita passione che ha prodotto lo strumento musicale più iconico nella cultura popolare”.

Les Paul è stato un musicista vincitore del GRAMMY e un prolifico inventore responsabile dello sviluppo della registrazione multitraccia e dello sviluppo della chitarra elettrica solid-body; il significato delle sue invenzioni pionieristiche sulla storia della musica non può essere sopravvalutato. Les Paul è l’unica persona ad essere stata inserita sia nella Rock and Roll Hall of Fame che nella National Inventors Hall of Fame.

Nel 1950, di fronte alla perdita di quote di mercato dopo il successo del lancio da parte di Fender di una chitarra elettrica solid-body, il team di gestione di Gibson si rese conto che il fenomeno della chitarra elettrica era destinato a durare. Per svilupparne uno che fosse allo stesso tempo unico ed eccellesse nel soddisfare le esigenze dei musicisti, hanno cercato l’aiuto di Les Paul sia nella progettazione che nella commercializzazione di questo nuovo prodotto. Nel 1952, Les Paul e la moglie Mary Ford erano nomi familiari; la loro registrazione How High the Moon ha raggiunto il numero 1 nelle classifiche pop con altre tredici registrazioni che si sono classificate nella Top Ten. Grazie alla radio e poi alla televisione, l’abilità di Les Paul come chitarrista era conosciuta in tutto il mondo. La Gibson Goldtop “Numero Uno” era uno dei beni più preziosi di Paul. Ha rappresentato il culmine del suo sogno di una vita di elettrificare la chitarra e ha convalidato il lavoro della sua vita nella sua ricerca del tono.

Di conseguenza, il nome Les Paul è diventato un nome proprio per sempre legato a una delle chitarre elettriche più iconiche della cultura popolare e ha ispirato la creatività di generazioni di musicisti in tutto il mondo. Paul McCartney, Eric Clapton, Jimmy Page, Peter Frampton, Pete Townsend, Keith Richards e Slash rappresentano solo un piccolo esempio degli artisti che attribuiscono a Les Paul e questa chitarra la loro musa ispiratrice.

La chitarra “Number One” Goldtop di Les Paul viene venduta dal figlio di Les Paul, Gene Paul, e Tom Doyle, costruttore, ingegnere e produttore di chitarre di lunga data di Paul.

Gene Paul commenta: “Questa è stata la chitarra storicamente più significativa, preziosa, fondamentale e importante per mio padre, il suo coronamento”.

“Les ha portato la sua idea a Gibson e inizialmente l’hanno respinta del tutto, ma Les era ostinato. Ha tenuto forte le sue idee e le sue convinzioni, sapendo che un giorno avrebbero visto la luce. Les continuava ad armeggiare e inventare, ea rendere il suo concetto sempre migliore. Poi, finalmente, dopo circa 10 anni, e dopo molti tentativi ed errori, i bravi ragazzi della Gibson hanno presentato questa chitarra a Les. Era innamorato ed era felicissimo… e il resto, come si suol dire, è storia”, dice Tom Doyle.