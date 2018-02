Alitalia: spunta maxi-cordata contro Lufthansa

Easyjet, Air France-Klm, Delta Airlines e il fondo di investimento Cerberus. Questi i nomi che compongono la nuova cordata a quattro pronta a sfidare Lufthansa per prendersi Alitalia – Il ministro Calenda: “Non si concluderà prima del 4 marzo”.

Easyjet, Air France-Klm, Delta Airlines e il fondo di investimento Cerberus. Questi i nomi che compongono la nuova cordata a quattro pronta a sfidare Lufthansa per prendersi Alitalia, che ieri si è aggiudicata il primato compagnia più puntuale al mondo, con il 91,89% dei voli atterrati in orario.

I quattro colossi erano già in corsa, ognuno per conto proprio. Poi la svolta: un’alleanza che potrebbe stravolgere le carte in tavola.

La vendita di Alitalia torna dunque al centro dei riflettori, dopo settimane di stallo. Le quattro società avrebbero chiesto ai 3 commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari un incontro che, in base alle indiscrezioni, dovrebbe tenersi giovedì 22 febbraio. Lo scopo è quello di arrivare ad una trattativa esclusiva, facendo dunque fuori i tedeschi di Lufthansa.

Nonostante ciò, appare comunque improbabile che la vendita dell’ex compagnia di bandiera si configuri sul breve termine e con ogni probabilità il dossier passerà nelle mani del nuovo governo (sempre che ce ne sia uno) che se ne occuperà dopo le elezioni del 4 marzo. A confermarlo anche le parole pronunciate stamattina dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda al termine del tavolo sull’automotive: “I commissari mi hanno confermato che non ritengono di poter concludere prima del 4 marzo, in quanto i pretendenti vogliono aspettare che ci siano le elezioni”. “Però andiamo avanti a lavorare” ha aggiunto Calenda sulla cordata a quattro Air France-Delta-Easyjet-Cerberus ha replicato: “Non commento sulle cordate”.

Secondo gli ultimi rumors, l’intesa assegnerebbe a ciascuna delle società della cordata un ruolo differente e sarebbe fondata su motivazioni differenze: Easyjet fungerebbe da veicolo per i voli di Alitalia, trasportando i suoi passeggeri nell’hub di Fiumicino ed occupandosi anche del business del lungo raggio. Air France riuscirebbe a scavalcare i principali concorrenti (Lufthansa appunto e British Airways) e a conquistare il primato dei cieli europei. Delta potrebbe finalmente entrare sul mercato italiano attraverso le rotte intercontinentali oggi in mano ad Alitalia e Cerberus, da parecchio tempo in cerca di nuovi partner nel settore aereo, si troverebbe affiancata da tre veri colossi.