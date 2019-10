Alitalia: Lufthansa pronta a investire

La compagnia tedesca ha inviato una lettera a Fs e Mise in cui ufficializza la sua disponibilità, ma ha posto alcune stringenti condizioni

Lufthansa è pronta a investire in Alitalia. Con una lettera inviata alle Ferrovie dello Stato e al ministero dello Sviluppo Economico, la compagnia tedesca ha formalizzato la sua disponibilità a entrare nella Newco che proverà a salvare la società italiana. Nella lettera l’azienda di colona non fa riferimento all’equity né menziona alcuna cifra, ma secondo le indiscrezioni Lufthansa sarebbe disposta a mettere sul piatto un importo superiore a quello garantito dagli altri partner e a quello che in passato era stato previsto da Delta Airlines. Parlano in parole povere, i tedeschi entreranno nell’affare dalla porta principale, con un investimento che supera i 100 milioni di euro, una cifra pari al 10% del nuovo capitale.

Secondo il Corriere della Sera Lufthansa potrebbe addirittura arrivare a 200 milioni, ma ponendo delle condizioni specifiche tra cui la riduzione del costo degli aerei e degli equipaggi, una maggiore produttività e un accordo coi sindacati che potrebbe prevedere circa 6mila esuberi (i dipendenti di Alitalia sono 11.500) e degli aerei.

Ricordiamo che la nuova scadenza per la presentazione delle offerte e la scelta dei partner stabilita dalla settima proroga approvata poche settimane fa è fissata al 21 novembre.

Non c’è dunque tempo da perdere tant’è che secondo quanto riferito da Ferpress, l’amministratore delegato di Fs, Gianfranco Battisti potrebbe volare in giornata a Francoforte per parlare faccia a faccia con i vertici di Lufthansa.