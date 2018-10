Alitalia: chiusura Milano Linate, voli dirottati a Malpensa e Orio al Serio

L’aeroporto di Linate rimarrà chiuso per lavori dal 27 luglio al 27 ottobre. Dopo le iniziali polemiche dovute al protrarsi delle vendite dei biglietti come se la chiusura non fosse stata comunicata, Alitalia ha pubblicato un comunicato in cui annuncia il dirottamento dei voli sugli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio. Aggiunti anche quattro collegamenti Bergamo-Roma

È tempo di manutenzione all’aeroporto di Milano Linate che dovrà rimanere chiuso per lavori alla pista il prossimo anno, dal 27 luglio al 27 ottobre 2019. Una inchiesta del Corriere della Sera aveva fatto emergere che per il suddetto periodo da Milano Linate era ancora possibile prenotare dei voli che però, di fatto, non sarebbero mai decollati. Alitalia, a quel punto, ha pubblicato una nota per annunciare un piano strategico per limitare i disagi dei passeggeri e ha prontamente aggiornato i sistemi di prenotazione.

Nei mesi in cui Linate non sarà operativo, Alitalia trasferirà all’aeroporto di Milano Malpensa i collegamenti verso tutte le destinazioni nazionali e internazionali servite da Linate. Si tratta, in media, di circa 200 voli al giorno che normalmente operano da e per l’aeroporto di Milano Linate.

Ripristinato il volo Bergamo-Roma Fiumicino di Alitalia, ma solo per il periodo interessato dai lavori. I passeggeri che hanno già prenotato il volo potranno scegliere se partire o atterrare sull’aeroporto di Milano Malpensa, dove avranno a disposizione 9 collegamenti giornalieri con Roma, oppure sullo scalo di Bergamo Orio al Serio per cui Alitalia predisporrà quattro collegamenti giornalieri. O ancora, potranno chiedere il rimborso del biglietto.

Con questi collegamenti aggiuntivi, operati su aerei Embraer, Alitalia punta a facilitare il più possibile le connessioni fra l’area di Milano e la Capitale. I passeggeri in partenza da Bergamo potranno inoltre proseguire, grazie a comode coincidenze presso l’hub di Fiumicino, verso la rete di destinazioni nazionali, internazionali e intercontinentali servite dalla compagnia italiana.

«La decisione assunta da Alitalia di allocare un proprio aeromobile sull’Aeroporto di Milano Bergamo, nel periodo di chiusura programmata dello scalo di Milano Linate da luglio e ottobre 2019, è motivo di soddisfazione perché fa leva sui riconosciuti livelli di flessibilità ed efficienza del nostro scalo che la compagnia aerea dimostra di apprezzare». È quanto dichiara Emilio Bellingardi, direttore generale SACBO (Aeroporto di Bergamo-Orio al Serio), a commento della nota diffusa da Alitalia.

«Nelle prossime settimane informeremo chi ha già prenotato che lo scalo di riferimento sarà Malpensa e non Linate», fa sapere un portavoce di Air France-Klm. «Non appena ci avranno assegnato gli slot nell’aeroporto alternativo cambieremo la programmazione, contatteremo i viaggiatori e li ri-prenoteremo», chiariscono da Iberia.

Intanto una nota ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro comunica che il ministro Luigi Di Maio ha convocato nel corso della mattina di venerdì 12 Ottobre al MiSE le organizzazioni sindacali in merito alla vicenda che coinvolge la compagnia aerea Alitalia.