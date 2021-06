Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

Alitalia: Altavilla sarà presidente esecutivo di Ita

Ex braccio destro di Marchionne in Fca ed ex presidente di Ricordati, Altavilla è stato indicato dal Mef – Il ministero conferma piena fiducia all’ad Fabio Lazzerini

Alfredo Altavilla, già braccio destro di Sergio Marchionne ai vertici di Fca, sarà il nuovo presidente esecutivo di Italia Trasporto Aereo, meglio conosciuta con l’acronimo Ita, la compagnia di stato prenderà il posto di Alitalia nei prossimi mesi. Lo ha indicato il ministero dell’Economia che, attraverso una nota, comunica che “Altavilla, in virtù della rilevante esperienza manageriale e delle riconosciute capacità professionali, garantirà un prezioso apporto esecutivo allo sviluppo della società, con particolare riferimento alla strategia, alla finanza ed alle risorse umane. Il Mef ha inoltre confermato “piena fiducia nell’amministratore delegato, Fabio Lazzerini, che proseguirà il notevole lavoro svolto per il lancio della società e la definizione del modello operativo e di business”. All’interno della stessa nota, via XX Settembre ha ringraziato il presidente uscente, Francesco Caio, “ al quale augura ogni successo nel suo incarico di amministratore delegato di Saipem”. Manager di esperienza, Altavilla è stato presidente di Recordati e responsabile di Fca per le attività nell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) fino a luglio del 2018. Era uno dei dirigenti più vicini al compianto Sergio Marchionne, considerato per mesi tra i principali candidati a diventare il nuovo amministratore delegato di Fca quando Marchionne si sarebbe dimesso. Successivamente, con la morte improvvisa del manager italo-canadese e la nomina di Mike Manley alla guida del gruppo, Altavilla ha lasciato Fiat Chrysler.