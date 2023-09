Agroalimentare: Cereal Docks acquisisce Molino Favero

Il Gruppo industriale guidato dalla famiglia Fanin ha annunciato l’acquisizione dell’azienda padovana, attiva dal 1925, specializzata in farine speciali senza glutine e ingredienti per il settore alimentare e la grande distribuzione

Cereal Docks, gruppo industriale italiano attivo nella prima trasformazione agroalimentare, ha annunciato l’acquisizione di Molino Favero, azienda di Padova specializzata in farine speciali senza glutine e ingredienti per il settore alimentare e la grande distribuzione. La transazione comprende l’acquisizione dell’intero capitale sociale di Molino Favero.

L’azienda Molino Favero

Molino Favero, fondata nel 1925 dalla famiglia omonima, è specializzata nella produzione di ingredienti e semilavorati senza glutine per l’industria alimentare e la grande distribuzione. L’azienda ha una capacità di lavorazione di 80.000 tonnellate di materie prime all’anno e ha registrato un fatturato di oltre 50 milioni di euro nel 2022. Attualmente, impiega 50 dipendenti. La società sarà guidata dal nuovo General Manager, Stefano Dei Rossi, che ha una vasta esperienza come direttore commerciale e marketing in diverse aziende nei settori molitorio, food & beverage e distribuzione nei canali Horeca, GDO e industria. Nel 2022 l’azienda ha registrato un fatturato di oltre 50 milioni di euro.

Ulteriore passo di consolidamento per Cereal Docks

Con l’acquisizione di Molino Favero, il Gruppo Cereal Docks, guidato dalla famiglia Fanin, che ha riportato ricavi consolidati di 1,5 miliardi di euro nell’ultimo esercizio e opera attraverso 11 stabilimenti in Italia e nell’Europa dell’Est, con una capacità di trasformazione di circa 2,7 milioni di tonnellate di materie prime agricole, compie un ulteriore passo nella sua strategia di consolidamento della filiera e di crescita in un settore ad alto potenziale di sviluppo per il gruppo.

“Siamo particolarmente soddisfatti di annunciare la chiusura di questa importante acquisizione. Con Molino Favero condividiamo una filosofia lavorativa legata al territorio, attenta al processo produttivo e con un approccio sempre rispettoso delle persone e dell’ambiente. Il marchio Molino Favero rappresenta una qualità storica, garantita da una filiera controllata in tutte le fasi produttive. Per il Gruppo Cereal Docks questo rappresenta un momento importante di crescita, che dà ulteriore concretezza alla nostra visione strategica. Per la prima volta, infatti, attraverso i prodotti a marchio Molino Favero e nei canali della Gdo saremo presenti sugli scaffali, a disposizione dei consumatori. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova sfida” ha commentato Mauro Fanin, presidente e amministratore delegato del Gruppo Cereal Docks.

“Sono sicuro che la scelta di lasciare l’eredità della nostra azienda al Gruppo Cereal Docks sarà vincente e che il nostro lavoro verrà valorizzato in tutti quegli aspetti che, da sempre, ho curato con attenzione: la qualità, i fornitori, i clienti e tutte le nostre risorse”, ha commentato il Presidente Molino Favero, Giampaolo Favero.