Aeroporto di Linate: la torre di controllo diventa digitale

Lo comunica l’Enav – Tutte le informazioni e i dati necessari sono ora disponibili in tempo reale direttamente sugli schermi dei Controllori del Traffico Aereo

Dopo la torre di controllo dell’aeroporto di Milano Malpensa, anche quella di Linate diventa digitale. Lo comunica l’Enav, la società che gestisce il traffico aereo civile in Italia, attraverso una nota in cui rendo noto di aver completato la digitalizzazione del sistema operativo della torre di Milano Linate.

Le nuove dotazioni tecnologiche sono operative dalla fine di febbraio e consentono di gestire in tempo reale e in modalità interattiva le informazioni e i dati utili alla gestione del movimento degli aerei, dei mezzi a terra e dei velivoli in volo nelle immediate vicinanze dell’aeroporto. Il sistema permette insomma di gestire il traffico sullo scalo, garantendo migliori standard di efficienza e puntualità, ma anche un minor impatto ambientale derivante dalla riduzione dei tempi di attesa e quindi di consumo di carburante.

L’amministratore delegato di Enav, Paolo Simioni, ha dichiarato: “L’innovazione tecnologica, la digitalizzazione dei sistemi e una evoluzione sostenibile dell’infrastruttura spazio aereo con massimi livelli di sicurezza sono al centro della nostra strategia industriale. Il nuovo sistema di Linate va esattamente in questa direzione e, nonostante sia un momento difficile per il trasporto aereo, ENAV sta lavorando per favorire la ripartenza del settore aumentando la capacità di accogliere traffico, riducendo i ritardi del tempo di volo e diminuendo l’impatto ambientale”.

“La fase finale dell’atterraggio, la movimentazione al suolo fino al parcheggio e da questo fino alla pista di decollo per gli aeromobili in partenza, venivano, fino all’avvento di questa nuova tecnologia, gestite dai diversi Controllori presenti sulla Torre attraverso la compilazione e il passaggio manuale, da un CTA ad un altro, delle cosiddette ‘strisce progresso volo’, in cui venivano riportate tutte le informazioni afferenti ogni singolo volo e le autorizzazioni emesse”, spiega la società. Adesso, grazie alla tecnologia, la maggioranza di queste operazioni sono state digitalizzate e automatizzate.