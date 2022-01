Addio a David Sassoli, il Presidente del Parlamento europeo

Per complicazioni derivanti da una disfunzione del sistema immunitario se n’è andato David Sassoli, 66 anni, Presidente del Parlamento europeo, una delle massime cariche istituzionali e già volto noto della Rai per essere stato conduttore e vicedirettore del Tg1

David Sassoli, 66 anni, presidente del Parlamento europeo e volto molto noto agli italiani non solo per l’alta carica istituzionale che ricopriva ma anche per essere stato in passato uno dei conduttori del Tg1, se n’è andato nelle ultime ore per le complicazioni derivanti da una disfunzione del sistema immunitario. Era ricoverato al Centro oncologico di Aviano.

Sassoli aveva annullato tutti gli impegni istituzionali da settembre a novembre a causa di una “brutta” polmonite dovuta al batterio della legionella.





Nato a Firenze il 30 maggio del 1956, da ragazzo aveva frequentato l’Agesci, l’associazione degli scout cattolici a cui si era avvicinato sulla scia del padre, che era un parrocchiano di don Milani. Romano d’adozione, Sassoli ha intrapreso da giovane la via del giornalismo, lavorando all’agenzia Asca e poi al Giorno fino all’approdo in Rai dove era diventato conduttore e vicedirettore del Tg1.

Nel 2009 decise di dedicarsi all’attività politica fino a diventare una delle massime cariche istituzionali europee. Unanime il cordoglio del mondo politico e giornalistico per una persona, prematuramente scomparsa, che oltre alle indubbie qualità professionali aveva una tratto umano e una forte passione che lo distinguevano nettamente. Ce lo ricorderemo con il suo sorriso di sempre.