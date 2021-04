Acea punta su innovazione e sostenibilità

Al via la campagna nazionale della multiutility romana che racconta la storia secolare dell’azienda. Al centro i pilastri del Piano Industriale 2020-2024: la sostenibilità e l’innovazione.

“Il futuro è il nostro ambiente”. Così si presenta la campagna nazionale del Gruppo Acea, che racconta l’evoluzione dell’azienda romana coniugando la tradizione con le sfide del futuro: sostenibilità e innovazione. Al fine di sensibilizzare i territori a rispettare l’ambiente e, di conseguenza, il nostro futuro.

Nel dettaglia, la nuova campagna istituzionale di Acea racconta, attraverso un visual evocativo, l’evoluzione di oltre un secolo di storia dell’azienda, focalizzando l’attenzione su sostenibilità e innovazione, sempre più al centro degli obiettivi del Piano Industriale in tutti i campi di Acea.

Un viaggio attraverso un modello di business amico dell’ambiente e del futuro. Il Pay off sintetizza la visione di un Gruppo che, con un passato e una storia di lunga durata, ha costruito su sostenibilità e innovazione i pilastri del Piano Industriale 2020-2024 che prevede 2,1 miliardi di investimenti direttamente correlati a target di sostenibilità (su un totale di 4,7 miliardi) e 615 milioni destinati a progetti di innovazione.

La campagna – si legge in una nota – ideata e pianificata internamente alla multiutility italiana, intende rafforzare la percezione del brand presso il pubblico e in particolare presso gli stakeholder istituzionali e gli azionisti e sarà on air fino a fine maggio con un piano ad altissima visibilità, caratterizzato da presenze su tutti i quotidiani nazionali, sulla stampa periodica e sui media digitali.