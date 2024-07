Acea: primo semestre 2024 positivo nonostante il calo dei prezzi energetici, utile netto +21%

Acea registra un primo semestre 2024 solido, con ricavi in crescita nei business regolati nonostante il calo dei prezzi energetici. Investimenti in aumento. Attesa per l’esito della gara per il termovalorizzatore di Roma

Il Cda di Acea ha approvato i risultati finanziari per il primo semestre 2024. I dati riflettono una performance complessivamente positiva, nonostante l’impatto negativo dei prezzi energetici in calo. Nel primo semestre del 2024, la multi-utility romana ha registrato ricavi consolidati pari a 1.991,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 2.296,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2023. Il decremento è principalmente attribuibile alla diminuzione dei prezzi energetici. Le aree di business relative ad Acqua Italia, Reti e Illuminazione Pubblica, e Ambiente hanno rappresentato circa il 60% del totale dei ricavi e hanno mostrato una crescita del 2% nel periodo considerato.

L’utile netto è stato di 172 milioni di euro (+21%) con l’utile netto ricorrente del Gruppo è cresciuto del 18%, passando a circa 168 milioni di euro rispetto al primo semestre del 2023. La crescita è stata sostenuta dalla solidità delle attività nei business regolati e da una gestione finanziaria migliorata, che hanno compensato l’incremento degli ammortamenti legati agli investimenti. L’EBITDA consolidato ha raggiunto 729,1 milioni di euro,+8,8% rispetto ai 670,4 milioni di euro del primo semestre del 2023.

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo ha registrato un aumento di 282,9 milioni di euro, passando da 4.846,8 milioni di euro al 31 dicembre 2023 a 5.129,6 milioni di euro al 30 giugno 2024. Questo incremento è stato influenzato principalmente dalla distribuzione dei dividendi, dal pagamento delle imposte e degli oneri finanziari.

Crescono gli investimenti

Nel primo semestre del 2024, Acea ha realizzato investimenti pari a 567,5 milioni di euro, in crescita del 3,6% rispetto ai 547,7 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Gli investimenti al netto dei contributi si sono attestati a 477,5 milioni di euro, rispetto ai 503,0 milioni del primo semestre del 2023.

Gli investimenti sono così ripartiti in base alle diverse aree di business:

Acqua Italia: 343,1 milioni di euro (253,0 milioni al netto dei contributi)

Reti e Illuminazione Pubblica: 149,2 milioni di euro

Ambiente: 21,7 milioni di euro

Produzione: 11,6 milioni di euro

Commerciale: 32,3 milioni di euro

Altri business e Corporate: 9,6 milioni di euro

Circa il 90% degli investimenti, al netto dei contributi pubblici, è stato destinato ai business regolati di Acqua Italia e Reti, nonché alle attività di Illuminazione Pubblica e Ambiente.

Guidance 2024 confermata

Acea ha confermato la guidance per il 2024, prevedendo un aumento dell’EBITDA del 3%-5% rispetto al 2023 e investimenti totali pari a 1,5 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi al netto dei contributi.

Palermo, Ad Acea: “Trend in crescita, attesa per il termovalorizzatore di Rome”

“I risultati consolidati del primo semestre dell’anno mostrano una crescita guidata dai business regolati e dal settore commerciale, con una struttura finanziaria che si conferma solida e in linea con quanto comunicato al mercato – ha commentato l’Ad di Acesa Fabrizio Palermo – In questi mesi sono proseguiti gli investimenti, in attuazione del nostro Piano Industriale e dei progetti PNRR, oltre ad iniziative per lo sviluppo dei nostri business, in particolare nell’idrico, attraverso accordi e partnership industriali, in Italia e all’estero: obiettivo la necessaria accelerazione infrastrutturale di cui siamo promotori”.

“Per la seconda parte dell’anno ci aspettiamo risultati in linea con il trend di crescita registrato nei primi sei mesi del 2024, attendiamo, inoltre fiduciosi l’esito della gara per la realizzazione del WTE di Roma per la quale abbiamo presentato un’offerta nel mese di maggio“, ha aggiunto.