Acea, Fabrizio Palermo confermato amministratore delegato dal nuovo Cda

Il nuovo Consiglio di amministrazione ha confermato Fabrizio Palermo alla guida della multiutility romana, al quale sono stati confermati gli incarichi e conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo

Fabrizio Palermo resta alla guida di Acea. Il nuovo consiglio di amministrazione ha confermato Palermo amministratore delegato e direttore generale della multiutility romana, al quale sono stati conferiti i poteri per la gestione ordinaria della Società e del Gruppo. Lo rende noto la società. Alla presidente Barbara Marinali, oltre alle funzioni statutarie di rappresentanza, sono state riconosciute dal Consiglio specifiche attribuzioni, tra cui quelle in materia di Corporate Governance. Nel corso della stessa riunione il board ha, inoltre, nominato Fabio Paris dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Acea.

La riunione del board per il conferimento delle deleghe si è tenuta due settimane dopo l’assemblea del 18 aprile per il rinnovo di vertici e consiglieri, in carica per il prossimo triennio. L’assemblea aveva approvato il bilancio 2022, chiuso con un utile netto di 280 milioni di euro e un ebitda di 1,3 miliardi di euro, deliberando un dividendo di 0,85 euro per il 2022, uguale a quello dell’esercizio precedente e sarà messo in pagamento a partire dal 21 giugno 2023, con stacco cedola il 19 giugno.