Acea con Roma Capitale illumina il Colosseo in giallo e blu a sostegno dell’Ucraina

Il Colosseo si illumina con i colori della bandiera di Kiev, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino

Il Colosseo si illumina, di nuovo, con i colori dell’Ucraina. Domani giovedì 24 agosto, a partire dalle 21, in occasione della Giornata dell’Indipendenza ucraina, Acea con Roma Capitale proietta sul simbolo della Capitale l’immagine in movimento della bandiera con i suoi colori giallo e blu, in segno di vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.

Già lo scorso 24 febbraio, monumenti, palazzi e statue delle principali città del mondo si sono colorati in giallo blu in occasione dell’anniversario dell’inizio del conflitto. Proprio a testimoniare la propria solidarietà nei confronti del Paese dell’Est europeo e della sua capitale assediata da parte delle Russia.

L’indipendenza dell’Ucraina

L’indipendenza fu proclamata il 24 agosto 1991. L’Atto di dichiarazione d’indipendenza dell’Ucraina arrivò dopo il tentato colpo di Stato in Unione Sovietica organizzato da alcuni membri del governo sovietico contro il presidente Michail Gorbaciov. Il testo fu scritto durante la notte tra il 23 e il 24 agosto e fu poi approvato con maggioranza assoluta dal Soviet supremo della RSS Ucraina in una sessione straordinaria lunga ben 11 ore. Contestualmente, si votò anche per indire un referendum a sostegno della dichiarazione d’indipendenza e per creare la Guardia nazionale dell’Ucraina, svoltosi l’1 dicembre dello stesso anno.

È il secondo anno che la ricorrenza viene celebrata mentre il Paese è invaso dall’erede diretto dell’URSS, il presidente russo Vladimir Putin.