Accordo Bei – UniCredit: 500 milioni di euro per le imprese italiane

UniCredit, UniCredit Leasing e Banca Europea finanzieranno le imprese italiane a media capitalizzazione per un totale di 500 milioni di euro.

UniCredit, UniCredit Leasing e Banca Europea per gli Investimenti (Bei) rinnovano l’impegno a sostegno dell’economia reale per il finanziamento alle imprese italiane a media capitalizzazione (tra 250 e meno di 3000 dipendenti) dei settori produttivi e dei servizi.

Gli accordi prevedono risorse per 250 milioni di euro messi a disposizione dalla Bei e l’impegno di UniCredit a fornire un’uguale somma, facendo così aumentare fino a 500 milioni di euro per le imprese beneficiarie.

Oggetto dei prestiti saranno sia nuovi progetti che quelli in corso, purché non ancora ultimati, con durata massima di 12 anni. Gli interventi sono destinati ad aziende attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, artigianato, industria, commercio, turismo e servizi.

Le due linee di finanziamento concordate con BEI sono così articolate:

175 milioni saranno destinati da UniCredit alle imprese a media capitalizzazione per realizzare investimenti materiali e immateriali e finanziare capitale circolante.

75 milioni di euro saranno destinati da UniCredit Leasing sempre alle imprese a media capitalizzazione.

UniCredit e UniCredit Leasing, cui spetta il compito di selezionare i progetti e gestire i finanziamenti alle aziende, possono arrivare a coprire con fondi Bei fino 12,5 milioni di euro in caso di progetti di investimento con valore inferiore a 25 milioni di euro, e fino al 50% per progetti di investimento il cui valore sia compreso tra 25 e 50 milioni di euro.