ACCADDE OGGI – Nasce a Detroit il mito della Cadillac

Il 22 agosto del 1902 veniva fondata a Detroit la casa automobilistica Cadillac che produsse la vettura simbolo dello stile di vita americano e che venne immortalata in tanti film di successo

Nasce esattamente 118 anni fa il mito della Cadillac, una delle automobili simbolo dello stile di vita Usa e la cui gamma europea oggi conta un solo e ultimo modello di produzione, la Cadillac XT4, che però non ha nulla a che vedere con l’auto sportiva scolpita nell’immaginario popolare novecentesco e protagonista di decine di scene di film famosi. Anche la gamma statunitense attuale è parecchio modernizzata, ma non per questo la Cadillac ha perso la sua aura da leggenda. Fondata a Detroit il 22 agosto 1902, deve il suo nome ad Antoine Laumet de La Mothe, Signore di Cadillac, esploratore e militare francese che nel 1701 fondò Ville d’Etroit, che poi diventerà appunto Detroit, per tanto tempo capitale americana e mondiale dell’automobile.

Già l’origine del nome tuttavia riserva sorprese, perché l’esploratore francese è sì esistito, ma si chiamava in realtà semplicemente Antoine Lumet, fregiandosi poi di un inesistente titolo nobiliare. Cadillac è il nome del luogo dove nacque, un paesino di campagna a Sud-Ovest della Francia, non lontano da Bordeaux. Pochi anni dopo la fondazione, nel 1908, la casa automobilistica Cadillac entrò a far parte del gruppo General Motors. Fu da subito un marchio innovativo, non solo per il suo inconfondibile design ma anche perché il primo Model A, prodotto già dal 1903, era dotato di illuminazione elettrica e adottava un motore monocilindrico da 10 cv.

Nel corso della storia ne sono stati prodotti vari modelli assolutamente leggendari, come ad esempio la Cadillac De Ville Fleetwood 60 Special, nota come Pink Cadillac, che fu acquistata dalla star del rock ‘n roll Elvis Presley nel 1955. Nel 1953 invece entrava in produzione la prima Eldorado, considerata il massimo di una Personal Luxury Car, con un prezzo che superava i 7.000 dollari, una cifra esorbitante per l’epoca, paragonabile a quella di una Rolls-Royce. Particolarmente iconica anche la Cadillac 1959, per le sue enormi “pinne”, mentre nel 1957 dalla Brougham, il segmento extra-lusso della Cadillac, nacque la famosa Eldorado Brougham “Silver Hardtop”, ancora oggi ricercata dai collezionisti per la sua difficile reperibilità.

Nonostante il prezzo di oltre 11.000 dollari, pare che la casa perdesse dei soldi per ogni esemplare venduto. Anche per questo motivo, dopo il boom degli anni ’50 con i vari elegantissimi modelli di cabriolet e limousine, iniziò negli anni successivi un lento declino. Anche se comunque il marchio Cadillac è rimasto sinonimo di qualità ed ebbe grande influenza sulla produzione automobilistica internazionale, come testimonia il motto dell’epoca: “An american standard for the world”.