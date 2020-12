ACCADDE OGGI – Nasce 75 anni fa la Banca Mondiale

Fondata nel 1945 soprattutto per aiutare Europa e Giappone nella ricostruzione dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale ma è stata preziosa per lo sviluppo dei Paesi più poveri dopo la fine del colonialismo.

Compie 75 anni la Banca mondiale, che è stata creata il 27 dicembre 1945 con il nome “Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo“, dopo la firma dell’accordo di Bretton Woods, tra il 1° e il 22 luglio 1944. Il 9 maggio 1947 la World Bank, che ha sede a Washington, approvò il suo primo prestito, che fu concesso alla Francia per 250 milioni di dollari (in termini di valore attuale, questo è il più grande prestito della Banca).

La Banca mondiale fu istituita, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, principalmente per aiutare Europa e Giappone nella loro ricostruzione dopo il conflitto, ma con il movimento della decolonizzazione degli anni sessanta, i paesi da finanziare aumentarono, e l’istituto creditizio finì quindi per occuparsi anche e principalmente dello sviluppo economico dei paesi dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.

Inizialmente infatti la Banca mondiale finanziò principalmente grandi infrastrutture (centrali elettriche, autostrade, aeroporti), ma con il recupero economico di Giappone ed Europa, si è concentrata appunto sui paesi in via di sviluppo, occupandosi dal 1990 anche dei paesi post-comunisti.

Il Gruppo della Banca mondiale è stato istituito nel giugno 2007 e comprende cinque istituzioni:

La più importante è la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), il suo funzionamento è garantito dal versamento di un canone stabilito dagli Stati membri;

Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA), fondata nel 1960, i cui prestiti sono riservati per i paesi meno sviluppati;

La Società finanziaria internazionale (IFC), fondata nel 1956 per finanziare i prestiti e gli investimenti effettuati dalle imprese nei paesi a rischio;

Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (ICSID), istituito nel 1966;

Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti (MIGA), istituito nel 1988 per l’ottenimento di prestiti

Gli obiettivi della Banca mondiale si sono evoluti nel corso degli anni. Si è recentemente concentrata sulla riduzione della povertà, abbandonando l’obiettivo unico della crescita economica. Supporta inoltre la creazione di imprese molto piccole e ha sostenuto l’idea che l’acqua potabile, l’educazione e lo sviluppo sostenibile siano la chiave per la crescita economica, cominciando a investire massicciamente in tali progetti e in politiche a favore della tutela ambientale e sociale.

Secondo la carta costitutiva, i prestiti sono pagati su base puramente economica, quindi il regime politico del paese beneficiario non viene preso in considerazione. Quest’ultimo punto, però, si è evoluto in quanto nel 2000: “L’idea che l’aiuto sia concesso a un paese in difficoltà, a determinate condizioni per l’utilizzo di tale assistenza (in termini di gestione del bene, ma anche rispetto dei diritti umani, per esempio) è ora ampiamente accettata”.