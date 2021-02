ACCADDE OGGI – La Regina Elisabetta sul trono da 69 anni

Il 6 febbraio del 1952 una giovane principessa di non ancora 26 anni saliva sul trono del Regno Unito e diventava la regina: il suo è il regno più lungo di tutta la storia britannica – Ha avuto 14 Primi Ministri tra cui il mitico Winston Churchill

Era il 6 febbraio del 1952 quando una giovane principessa, non ancora 26 enne, saliva sul trono del Regno Unito. Su quel trono Elisabetta II, nata Elizabeth Alexandra Mary e figlia del re Giorgio VI, ci si trova ancora, 69 anni dopo: quando sta per compiere 95 anni (li farà ad aprile), è ancora lei Regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri Reami del Commonwealth.

Nel 1936, ad appena 10 anni, Elisabetta diventa già ufficialmente erede al trono. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva solo 13 anni, eppure nel 1945 convinse il padre a consentirle di partecipare personalmente allo sforzo per la guerra. Si unì al Servizio Ausiliare Territoriale (Auxiliary Territorial Service, ATS) dove era conosciuta con l’identificativo “n. 230873” Secondo Subalterno Elisabetta Windsor, e venne addestrata come autista e meccanico. Fu promossa Comandante onorario junior cinque mesi più tardi.

Ma è alla morte del padre, il 6 febbraio 1952 appunto (colpito da un infarto), che inizia la sua leggendaria storia da regina. E’ stata tra le altre cose la prima monarca britannica dall’Atto di Unione del 1800 a trovarsi fuori dal Regno Unito al momento della successione al trono. Quel giorno si trovava in Kenya e l’albergo dove alloggiava col marito Filippo, il “Treetops Hotel”, divenne un’attrazione turistica negli anni successivi.

Ad oggi, il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica, avendo superato il 9 settembre 2015 il precedente record detenuto dalla sua trisavola Vittoria di 63 anni, 7 mesi e 2 giorni (pari a 23 226 giorni), ed è il più lungo in assoluto per una regina, in tutto il mondo. Ha avuto quattro figli: Carlo, principe del Galles e erede al trono, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

Il suo regno è stato lungo ma anche importante dal punto di vista politico, in quanto contrassegnato da diversi eventi internazionali. Ha contribuito ad importanti cambiamenti tra i quali la devoluzione del potere nel Regno Unito, la vicenda del rimpatrio della costituzione canadese e soprattutto la decolonizzazione in Africa e nei Caraibi, con il rafforzamento del Commonwealth delle nazioni di cui è Capo. Sotto Elisabetta II più di 20 Stati hanno ottenuto l’indipendenza dal Regno Unito, seguendo un processo pianificato di transizione verso un governo autonomo.

Compreso Winston Churchill, al governo al momento della sua ascesa al trono, Elisabetta II ha avuto 14 Primi Ministri: Churchill fino al ’55 poi nell’ordine Anthony Eden, Harold Macmillan, Alec Douglas-Home, Harold Wilson, Edward Heath, James Callaghan, Margaret Thatcher, John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron, Theresa May, e adesso Boris Johnson.