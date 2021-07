ACCADDE OGGI – Il blog è stato inventato 24 anni fa

Il 18 luglio 1997 è stato rilasciato il primo software per la pubblicazione dei blog. Il termine però fu coniato solo nel 1999. Nel mondo hanno superato i 150 milioni, ma oggi stanno passando di moda

Il blog compie 24 anni. La data di nascita di questo particolare tipo di sito web è infatti stata convenzionalmente fissata nel 18 luglio 1997, cioè quando l’informatico statunitense Dave Winer rilasciò Frontier’s NewsPage, il primo software di comunicazione multimediale. Insomma quel giorno non fu pubblicato il primo blog della storia, ma fu realizzata la prima piattaforma per realizzarne, anche se il suo inventore non utilizzò mai la parola “blog”. Il primo blog è stato effettivamente pubblicato il 23 dicembre dello stesso anno, grazie a Jorn Barger, un commerciante americano appassionato di caccia, che decise di aprire una propria pagina personale intitolata RobotWisdom per condividere i risultati delle sue ricerche sul web riguardo al suo hobby. A lui si deve in qualche modo anche l’intuizione del nome: coniò infatti la parola weblog per descrivere la lista di link del suo sito. E da weblog nel 1999 si è passati all’abbreviazione blog, quella utilizzata definitivamente e inventata da Peter Merholz, che la propose sul suo sito Peterme.com. Giocando con la parola WebLog, ha creato la frase We Blog (o anche Wee Blog).

Nel 1999 il blog è divenuto di moda anche in Italia, con la nascita dei primi servizi gratuiti dedicati alla gestione di siti personali. Tra i più utilizzati, alcuni dei quali anche oggi, vale la pena citare Blogger, AlterVista, WordPress, blogsome, Il Cannocchiale, Io Bloggo, Blogdrops, Noiblogger, Libero, LiveJournal, Windows Live Spaces, MySpace, Skyrock. Negli anni Duemila c’è stato il vero e proprio boom di questa forma di comunicazione online: i blog in tutto il mondo sono arrivati ad essere oltre 150 milioni, salvo poi iniziare una parabola discendente con l’avvento dei social network, che ne hanno almeno in parte assorbito la funzione. I blog sono classificati in quattro categorie: blog diario, blog tematico (inclusi i blog giornalistici), blog letterario, blog professionali e commerciali. I blog diario costituiscono il 59% del totale, i blog tematici il 31% mentre i blog letterari il 10%. Questi dati percentuali sono risultati dall’analisi fatta su un campione di 100 blog presi in esame nell’aprile del 2007 e ricercati casualmente su Google Blog Search.