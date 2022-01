Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

ACCADDE OGGI – 20 gennaio: il giorno dei presidenti americani

Dal 1937 in questa data cade l’Inauguration Day, ossia la data in cui, negli anni successivi alle elezioni, si svolge la cerimonia per l’insediamento dei presidenti degli Stati Uniti

Il 20 gennaio è da 85 anni l’Inauguration Day, ossia giorno in cui, nell’anno successivo a quello delle elezioni, inizia il mandato dei presidenti degli Stati Uniti. Dal 1793 al 1933 la cerimonia d’insediamento degli inquilini della Casa Bianca si è tenuta il 4 marzo, ma poi, con la ratifica del 20esimo emendamento della Costituzione Usa, la data è stata spostata al 20 gennaio. La tradizione attualmente in vigore, quindi, ha preso il via ufficialmente nel 1937, quando Franklin Delano Roosevelt iniziò il secondo dei suoi quattro mandati consecutivi (un record ormai imbattibile, visto che, dal 1951, il 22esimo emendamento proibisce a chiunque di ricoprire la carica di presidente per più di due mandati, consecutivi o meno). Nel corso della storia, comunque, non sono mancati i casi straordinari. Dal 1793 al 1933 i discorsi d’insediamento furono sempre tenuti il 4 marzo con quattro eccezioni: poiché quella data cadeva di domenica nei rispettivi anni di inizio mandato, Monroe, Taylor, Hayes e Wilson tennero i loro discorsi il lunedì 5 marzo. Dal 1937, invece, la cerimonia si è sempre svolta il 20 gennaio con tre sole eccezioni (fuor delle ipotesi di fine prematura del mandato): Eisenhower, Reagan e Obama pronunciarono uno dei loro discorsi il lunedì 21 gennaio. Le celebrazioni durano generalmente dieci giorni, dal quinto precedente l’Inauguration Day al quinto successivo. Nel 1973, però, quelle del secondo insediamento di Nixon vennero funestate dalla morte di Lyndon Johnson il 22 gennaio, e si interruppero per il funerale di Stato. Dalla presidenza di Martin Van Buren a quella di Jimmy Carter la cerimonia principale dell’Inauguration Day si tenne nel portico est del Campidoglio. Dal 1981, con l’insediamento di Ronald Reagan, si svolge invece sul lato ovest. Infine, una curiosità: gli insediamenti di William Howard Taft nel 1909 e dello stesso Reagan nel 1985 si tennero dentro il Campidoglio a causa del freddo.