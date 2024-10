Abu Dhabi fa shopping in Germania: Adnoc acquisisce la tedesca Covestro per 14,7 miliardi

L’operazione, che prevede un’offerta di 62 euro per azione con un premio del 54%, fa parte della strategia di Adnoc per diversificare e ridurre la dipendenza dal petrolio

Adnoc, il gigante petrolifero di Abu Dhabi, ha messo sul piatto 14,7 miliardi di euro per acquistare Covestro, il produttore chimico tedesco. Un’operazione che segna la più grande acquisizione mai realizzata in Europa da un investitore mediorientale. Questa mossa non è solo da record, ma punta anche a un obiettivo ambizioso: ridurre la dipendenza di Abu Dhabi dal petrolio e spingere il Paese verso una transizione energetica più sostenibile.

La notizia ha messo le ali al titolo di Covestro che guadagna oltre il 3,5%.

Covestro: Adnoc offre 62 euro per azione

Adnoc lancerà un’offerta pubblica volontaria di acquisto a 62 euro per azione, valutando Covestro – una volta parte di Bayer – a circa 11,7 miliardi di euro. Questo rappresenta un premio del 54% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Covestro a giugno. Ma non finisce qui: Adnoc parteciperà anche a un aumento di capitale, acquistando 1,17 miliardi di euro in nuove azioni, per facilitare il finanziamento dell’intera operazione. La transazione avverrà interamente in contanti ma è soggetta a livelli di adesione minimi del 50% più uno del capitale.

Secondo un comunicato separato del gigante petrolifero di Abu Dhabi, l’acquisizione è parte integrante della strategia internazionale di Adnoc. Sotto la guida dell’amministratore delegato Sultan Al Jaber, l’azienda punta a diventare uno dei primi cinque attori globali nel settore chimico. Negli ultimi mesi, Adnoc ha già acquisito partecipazioni strategiche in vari progetti di gas negli Stati Uniti e in Mozambico, oltre a una quota del 24,9% nella società chimica austriaca Omv e una posizione di maggioranza in Fertiglobe, produttore di ammoniaca.

I commenti

Il ceo di Covestro, Markus Steilemann, che è anche presidente dell’Associazione tedesca dell’industria chimica, ha sottolineato le difficoltà che il settore chimico globale e tedesco stanno affrontando, riconoscendo che queste sfide non svaniranno con il nuovo proprietario. Ma ha espresso ottimismo, definendo l’accordo “senza precedenti” e un’opportunità per “accelerare l’implementazione della strategia sostenibile dell’azienda”, grazie a un partner forte come Adnoc.

“Siamo entusiasti di acquisire Covestro, leader globale e pioniere industriale nel settore chimico, che porta con sé competenze senza pari nei prodotti chimici e materiali ad alta tecnologia, utilizzando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale,” ha dichiarato Sultan Ahmed al-Jaber.